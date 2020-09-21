百貨股新兵報到 振宇五金明每股82元登興櫃

百貨股又有新兵報到，振宇五金 (2947-TE) 將於明 (22) 日登錄興櫃，與主辦輔導推薦券商元大證券議定，認購價格每股 82 元；振宇五金表示，將持續開發「ALD」自有品牌商品，並以未來每年新開 6-8 家門市速度展店，朝深入社區的五金百貨連鎖模式經營，後續成長樂觀。

振宇五金成立於 2008 年，資本額 1.72 億元，是結合專業電動工具和各式手工具商品的專業型複合式五金連鎖通路，從台中起家，前身是五金行，已累積近 43 年的五金銷售經驗，目前全台門市據點共 54 家。

不同於傳統建材五金行店面狹小，商品陳設雜亂，振宇五金將旗下店點打造為新穎明亮整潔的新型五金商場，主要來客涵蓋專業水電工師傅、裝潢木工師傅、土水師傅等，並可同時滿足一般家庭居家 DIY 需求。

除了商場規畫，振宇五金首創多層定價，依購買需求量的不同給予顧客不同價格，並提供跨店取貨和客訂預購系統，同時導入先進 POS(Point Of Sale) 智慧型銷售點服務系統，連結庫存自動補貨管理、後勤物流配送，讓門市據點運營更加效率化。

法人指出，截至去年底全台超過 15 年屋齡的建物占 80% 以上，而超過 30 年屋齡的建物更占了其中近半比例，顯示多數家庭的硬體設備具潛在的維護、保養和更新需求，後市成長動能看好。