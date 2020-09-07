京站提早2個月開打周年慶 拚前三季業績轉正

連鎖百貨商場京站 (2942-TE) 今 (7) 日宣布，將進行史無前例「周年慶預備慶」，京站總經理柯愫吟表示，9 月疫情相對平穩，將過去通常在 11 月中旬進行的周年慶檔期預算提前使用，力拚 9 月中下旬衝刺下，可一舉補回上半年失去的業績，後續再觀察秋冬疫情發展，保持彈性調整是否進行周年慶正規檔期。京站認為，此次周年慶預備慶促銷力道相當大，業績可望成長。

京站上半年營收衰退約 13%，柯愫吟指出，7-8 月業績幾乎已回到過去的正常水準，儘管觀光來客和影城來客減少，導致整體來客平均衰退約 20%，所幸卡友會員多以回籠，並在振興促銷的帶動下增加消費。

柯愫吟進一步說明，今年首次推出周年慶預備慶，全館強打滿 3800 送 500 元，配合信用卡活動最多再加碼 300 元，回饋率高達 21%，不僅僅是周年慶前哨戰，也是全台百貨最強的回饋，力拚一口氣補回上半年失去的業績。

另外，柯愫吟指出，小碧潭新店點開出僅僅半年，由於主打新店人的第二張餐桌，也是當地唯一的商場，業績優於預期約 20%。

對於後續展店，柯愫吟表示，未來 5 年全台將有 20-30 個大大小的商場將開出，競爭相當激烈，現在已有一些商場須耗時 5-7 年才能達成損平點，因此，拓點必須審慎評估，否則若體質不好也容易被淘汰、展店多不見得正確。

柯愫吟強調，京站已成立新商場事業部，營收新動能是後年竹北龍祥廣場的 BOT 案，由京站委託管理收取顧問費，未來不排除將是另一種新營運模式。