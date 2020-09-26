〈紐約匯市〉避險情緒班師回朝 美元締造4月來最強單周漲勢

美元周五 (25 日) 攀升，周線交出 4 月來最大漲幅，投資人除了憂心歐洲疫情再起，也對美國復甦趨緩、財政刺激不確定性以及即將到來的大選感到不安。

美國周五公布 8 月耐久財訂單月增幅僅 0.4%，低於市場預期的 1.4%，也從 7 月的勁增 11.7% 大幅趨緩。與去年同期相比，耐久財訂單下滑 6.3%，顯示復甦高峰似乎已經過去。

經濟數據刺激美元攀高，追蹤美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.24% 至 94.58，一周來約上漲 1.78%，是 4 月初以來最大周漲幅。

美元連日來的漲勢在周四一度中斷，因眾議院民主黨提出規模約 2.4 兆美元的新一輪刺激計畫，預計最快下周表決。Tempus 資深外匯交易員 Juan Perez 說：「周四市場情緒較冷靜、正向... 接著周五的耐久財訂單出爐，顯示美國經濟成長之路走得並不平順。」

隨著時序進入 10 月，投資人將迎接一連串重大事件，下周將舉行 2020 年美國總統選舉第一場辯論會，美國勞工部將公布非農就業報告。

TD Ameritrade 期貨和外匯部門執行董事 JB Mackenzie 說，市場波動將在 11 月 3 日大選到來前升高，刺激投資人對美元的需求。「大選、財政刺激和經濟能否持續復甦，這三個部分如果沒有發揮作用，投資人可能湧向安全交易並牽動美元。」

Mackenzie 說，英國遲遲無法提出脫歐計畫，也是支撐美元的因素。

投資人今夏曾因聯準會 (Fed) 的寬鬆政策而拋售美元，如今卻重新進場並引發軋空行情，和收益優勢、缺乏替代選項以及流動性有關。

目前美元 3 個月利率約報 0.2%，在 G10 貨幣中僅次於紐元。如果紐西蘭央行實施負利率，美元收益率可能登上 G10 之首。

投資人也找不到比美元更佳的避險選擇。黃金從 3 月底至今大漲近 20%，但黃金本身無法孳息，而且在某些情況下還得支付倉儲費用。此外，日圓的避險地位正在下滑，日圓與股市波動率正相關性已經降到 2012 年以來最低。

截至周五，美元對日圓連五個交易日升值，周漲幅是 6 月來最強。美元對歐元交出 4 月初至今最大漲幅。美元對瑞郎連六日升值，也創下 4 月來最大漲幅。

風險貨幣普遍下滑，澳幣一周重挫 3.6%，是 3 月 20 日迄今最大跌幅。紐元一周跌幅是 5 月 15 日至今最深。

截至週六 (26 日) 台灣時間 6:00 價格：

美元指數來到 94.58。+0.24%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1627 美元。-0.36%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2745 美元。-0.01%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7027 美元。-0.23%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3384 加幣。+0.22%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 105.60 日圓。+0.20%