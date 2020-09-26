北富銀擴大綠色授信 綠電產業授信餘額年成長近80%

金管會積極推動綠色金融，富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行擴大綠色授信，截至今 (2020) 年 6 月底，綠電產業授信餘額年成長近 80%。

北富銀表示，該行一直很重視永續金融理念，除了透過核心職能協助在地區域的經濟發展，也發揮分行力量，為了力挺永續，北富銀 6 月統籌主辦 40 億元淡江大橋聯貸案，8、9 月再結合在地資源舉辦淡水河口生態永續講座與願景體驗，以及廣發永續帖，邀客戶共同倡議淡水河守護行動，為永續環境紮根。

在授信業務上，北富銀領先導入赤道原則並持續擴大綠色授信，為再生能源包括：太陽能、風力發電等，以及綠建築、綠能科技與相關產業提供充沛資金，協助其永續經營。至 2020 年 6 月底為止，再生能源、綠建築、綠能科技等相關產業的授信餘額超過新台幣千億元，其中綠電類 (太陽能、風力發電) 授信餘額年成長近 80%。

此外，北富銀也全力支援政策性貸款，今年除了即時提供個人、企業客戶疫情紓困方案，為扶植中小企業發展，年初即成為「送保即時通」首批開通銀行，亦是全台第一家與信保基金進行批次保證業務系統對接的銀行。而信保基金推出的「中小企業千億保」專案，北富銀去年送保戶數達 2076 戶，居民營銀行之冠；另截至今年 7 月底，整體信保餘額較去年底成長超過 70%。

除了擴大綠色授信相關業務，北富銀亦多方落實 ESG，不僅在財富管理業務率先與投信合作募集全台第一檔 ESG 全球投資級債券基金，掀起 ESG 基金投資熱潮。