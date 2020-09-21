黃天牧：拚綠色金融中心 緊盯「表面支持卻有很多石化資產」業者

金管會主委黃天牧今 (21) 日出席「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」高峰論壇時表示，綠色金融已成國際趨勢，現在亞洲有二個國家在拚「綠色金融中心」，台灣也應該要發展綠色中心；不過，有些金融業表面支持綠色金融、永續發展，但卻擁有很多石化資產，金管會將特別「聽其言、觀其行」緊盯。

黃天牧表示，金融業的錢可以改變世界，因為金融業的投資和融資，透過對永續發展的執著，是可以改變這些被授信和投資公司的看法，就是所謂的「議和」。對上市櫃公司來說，如何轉化自己經營策略，把財務性和非財務性間並重，重視永續報告，作為上市公司發展策略之一。永續發展和永續金融的推動不能一蹴而成，也不是法規規定，是要多階層、多面向的努力。

黃天牧表示，金管會 2020 年 8 月公布的「綠色金融 2.0」方案，有三大重點，包括：一是更好的資訊揭露；二是鼓勵業者多參與國際事務，包括簽署低碳協定和赤道規定等；三是綠色金融中心，現在亞洲有二個國家在拼「綠色金融中心」，他認為台灣也要有這樣的企圖心，讓台灣金融業或上市櫃公司可以在區域間和全球扮演重要角色，這是台灣最重要的價值，也是下個世代突顯台灣對全球最重要的貢獻。

黃天牧進一步指出，台灣推動綠色金融，中間有一些特別問題，有的金融業表面上很支持綠色金融、永續發展，但卻擁有很多石化的資產，所以要「聽其言、觀其行」，金管會會特別注意。

此外，談到綠色金融，對於愛看書的黃天牧來說，也特別推薦了五本書，包括：18 世紀「人口論」、19 世紀「成長的極限」，到 2007 年「成長的極限 30 年新版」、2017 年「成長的極限覺醒與共生」、2020 年「午夜前的十年」。