經濟部再通過 七家中小企業擴大投資台灣34億元

經濟部投資台灣事務所今 (25) 日再通過投資台灣方案，包含豪力輝工業、京瀚科技、通筌實業、台農生物科技、京和科技、漢田生技、廣三水產等 7 家中小企業，將擴大投資 34 億元，在台灣新建廠房、導入智慧化生產，累計投資台灣三大方案已帶動 670 家企業投資約 1 兆 1181 億元。

經濟部表示，豪力輝工業製造橫向銑頭、車銑刀座、B 軸車銑頭等產品，以自有品牌 HOLD WELL 行銷國際，為打入高附加價值汽車與醫療產業鏈，計劃斥資 8 億元，在中部科學園區興建廠房，導入 5G、AGV、MES 等先進智慧化彈性製造生產設備。

京和科技、漢田生技也將分別投資 6 億元，其中，京和因應半導體 3 奈米投產，以及看好電子級 CO2、食品級 N2O、HCL 市場需求，將在雲林斗六市興建廠房，導入智慧化生產系統，漢田生技也將斥資近 6 億元在彰化溪湖鎮興建 2500 坪廠房，提升食品品質與產值。

廣三水產也計畫投資 3 億元，提高水產品的附加價值，將在屏東東港鎮興建超低溫冷凍加工廠，提升冷凍水產品加工技術，發展萃取技術。

另一方面，京瀚科技、通筌實業、台農生物科技也將分別斥資 1 億元，在新竹湖口、彰濱工業區、屏東工業區及農業生物科技園區新建廠房及導入智慧化生產。