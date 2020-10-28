索尼PS5預購爆量 向佳必琪急追單 本季訂單大增3成

疫情催出強大的宅經濟動能，索尼 (Sony) 新世代遊戲主機 PS5 預購爆量，產品已供不應求，傳出索尼向供應鏈急追單，其中連接線束及連接器主力供應商佳必琪 (6197-TW) 第四季訂單已較第三季增加 2-3 成，佳必琪未正面評論客戶，僅表示，目前遊戲機等消費性產品出貨確實優於原先預期。

PS5 在美國時間 9 月 16 日公開售價與發售日後，隨即於全球展開預購活動，一開賣就秒殺，外媒引述索尼高層說法，在美國開賣 12 個小時，預購量已超過 PS4 開放預後前 12 周的預購量，訂單需求可觀，預計 11 月 12 日正式發售。

PS5 開放預購後就在市場上掀起話題，需求強勁，由於先前因供應鏈問題導致生產不順，索尼為求供貨順暢已加大拉貨力道，傳出給佳必琪的訂單量，第四季就較第三季增加 2-3 成，且不只 PS5，PS4 需求同樣暢旺。

佳必琪在索尼連接器及線束供應商中，在 PS4 訂單比重第一、PS5 則僅次立訊精密、為台廠占比最高，在索尼積極備貨下，營運將直接受惠。

佳必琪不評論市場傳言、客戶及產品，僅表示，第四季遊戲機等消費性產品需求的確比第三季強，加上近期雲端網通 (CCDC) 除了電信標案外，也有交換器的急單需求出現，第四季可望淡季不淡。

佳必琪 9 月營收持平前月 3.19 億元，年增 1.8%，第三季毛利率雖因消費性產品出貨成長、產品組合改變影響，約落在 27-29% 之間，但因為廠區整合告一段落，費用優化，營益率仍可維持第二季水準，業外匯損目前公司內部還在評估，但認為影響不大。

以佳必琪目前各事業營收占比來看，雲端網通 (CCDC) 約 40%，消費性應用 30%、車用 10-15%、工業 10%，其他約 5-10%。