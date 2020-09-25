〈台股盤前〉短均線成重重反壓 季底結帳氣氛濃厚

台股指數昨 (24) 日放量重挫超過 300 點，終場以 12264.38 點作收，下跌 319.5 點，成交值放大至 2435 億元，而外資大賣 437 億元是最大賣壓來源，隨著美股止跌轉為盤整，法人認為，在季底結帳之際，提防內外資聯手續賣，上檔多個短期均線位置已形成重重反壓。

三大法人昨日聯手在集中市場賣超 488 億元，其中，外資大賣 437 億元，創 3 月 10 日以來單日最大賣超而，前 10 大賣超標的中有多達 8 檔是大型金控股，合計遭提款達 42.7 億元，股王台積電更是一口氣遭提款 174 億元。

另一方面，外資期貨淨多單加碼 1994 口至 15444 口，元大投顧提醒，近期新冠肺炎疫情回溫、美國總統大選和兩岸情勢緊張等利空氛圍籠罩，現階段台指期依舊有下行壓力，投資人宜做好風險控管。

美股方面，傳眾議院民主黨正準備推出一項規模 2.4 兆美元的刺激法案，失業救濟、小企業貸款及航空紓困均包含在內，再加上新屋銷售數據優預期，帶動美股止跌回穩，道瓊指數上漲 52.31 點或 0.20%，收 26815.44 點；標普 500 指數上漲 9.67 點或 0.30%，收 3246.59 點；那斯達克指數上漲 39.28 點或 0.37%，收 10672.27 點；費城半導體指數上漲 20.73 點或 0.97%，收 2147.42 點。

全球 LCD 面板龍頭京東方收購中國同業中電熊貓集團旗下 2 座次世代面板廠，可望推升面板報價漲勢，而面板周邊 IC 需求也升溫。

蘋果為衝刺在印度市場銷售，趕在新 iPhone 上市之前開通印度的線上官網，全力搶攻當地市場，有助帶動在當地的銷售，並進一次帶旺蘋概供應鏈。

法人認為，目前大盤居高思危的觀望氣氛濃厚，台幣偏強利多暫不敵美股弱勢利空，再加上外資在台股操作保守，上漲有壓，所幸下跌並未爆出太大量，下檔仍將有撐。