【袁志峰專欄】恒指超賣 有技術反彈空間

9 月 25 日推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $15.3

1) 股市前景

恒指跌至近 4 個月低位，9 月以來跌 7.4%，9 天強弱指數跌至 20，呈技術超賣，短期有反彈空間。中線而言，投資者仍需警惕美國大選前市場的不確性和美國科技股回落的風險。

今天推介是吉利汽車 (175)，9 月初已完成科創板上市諮詢，預期發行 A 股的計劃可於四季度落實。公司的汽車銷售量於 8 月按年升 12%，今年首 8 個月則按年跌 11%，完成全年目標 132 萬輛的 57%。股價回落至過去 3 個月整固階段的底部，技術上有支持。現價對比市盈率 15.2 倍，市賬率 2.5 倍，估值合理，建議買入，目標價 17.5 元，止損價 14.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 205 點，隨後輾轉回落，午後低位窄幅震盪，收報 23311 點，跌 431 點或 1.8%，創近 4 個月新低。成交額按日升 19% 至 1172 億元，9 月以來日均成交額 1275 億元。港股通南向資金淨賣出 1 億元，9 月至今累積淨買入 372 億元。

藍籌股 6 升 44 跌。藥明生物 (2269) 及小米 (1810) 是跌幅最大藍籌，前者跌逾 5%。其次是中海油 (883)、瑞聲科技(2018) 及中國人壽 (2628) 皆跌逾 3%。中石油 (857) 及港交所 (388) 皆跌 3%。恒基地產 (12) 表現最好，漲逾 1%。

大型科技股全線下跌。美團 (3690) 及小米 (1810) 跌逾 4%，其餘 4 隻最大科技股平均跌 1.7%。恒生科技指數跌 3.4%，成份股 2 升 28 跌。恒騰網絡 (136) 是跌幅最大成份股，瀉逾 8%。其次是微盟 (2013)、新東方在線(1797) 及比亞迪電子 (285)，皆跌逾 6%。心動公司(2400) 是表現最好成份股，升 1%。

板塊方面，醫藥、半導體、手機、物管、黄金、石油、航空股跑輸大市。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 4%。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 4%。碧桂園服務 (6098)、雅生活服務(3319) 及永升生活 (1995) 跌 3%-5%。3 大航空股跌 4%-5%。紫金礦業 (2889) 跌逾 8%。中資金融股表現與大市同步。

周四上証指數低開低走，單邊下跌，以貼近全日低位收市，收報 3223.18 點，跌 1.7%。深証成指跌 2.2%，科創 50 指數跌 2.0%。滬深兩市總成交不足 7000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 122 億元，9 月至今累積淨賣出 274 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數反彈。道指收報 26815 點，升 52 點或 0.2%。標指升 0.3%，納指升 0.4%。美匯指數跌 0.1%，收報 94.32。現貨金價升 0.3%，收報 1869 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

美國 8 月份新屋銷售按月增加 4.8%，至 101.1 萬家，是 2006 年來首次超越 100 萬水平。(信報)

5) 新股訊息

生物製藥公司雲頂新耀 (1952) 今日起至下周三招股，發售 6354.7 萬股，其中 10% 公開發售，90% 國際配售，每股招股價 50 元至 55 元，最多集資約 34.95 億元。認購一手 500 股，入場費 27777.12 元。基石投資者包括 GIC、貝萊德基金及奧博資本基金等。(信報)

6) 個股訊息

中國恒大 (3333) 嚴正聲明，近日網上流傳有關恒大地產重組情況的謠言，相關文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗，對該公司造成嚴重的商譽損害。中國恒大已向公安機關報案，堅決用法律武器維護公司合法權益。(信報)

東風集團 (489) 公布，8 月汽車銷量 24.7 萬輛，按年增長 5.8%。今年首 8 個月，汽車銷量 163.9 萬輛，按年跌 10.4%。(信報)

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