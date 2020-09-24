CBI：英國9月份零售銷售差值升至+11 高於市場預期

根據英國工業聯合會 (CBI) 在週四 (24 日) 發布的一項調查顯示，英國 9 月份零售銷售差值意外升至 + 11，優於市場預期，並創下 2019 年 4 月以來的最快增長速度。

數據顯示，英國 9 月份零售銷售差值從 8 月份的 - 6 上升至 9 月份的 + 11，高於市場預期的 - 13。

CBI 首席經濟學家 Ben Jones 表示：「最新結果表明，夏季零售業的復甦一直持續到 9 月，這是個好消息，但是，零售商對近期前景仍持謹慎態度。」

CBI 表示，儘管商業活動有所增加，但零售業整體銷量仍覺疫情下跌了約 8%。調查中顯示，家具、DIY 商店等的銷售額急劇增長，但是服飾類和百貨商店的零售額仍處在低點。

Jones 說道：「顯而易見的是，英國需要有針對性的支持措施，以確保在這場疫情當中能夠生存下來的企業能夠免於巨大虧損。」

英國央行在日前表示，消費者支出如今回到了一月份時的水準。儘管經濟其他部分持續疲軟，特別是商業投資，但經濟的復甦仍在持續當中。

不過，有經濟學家擔心，零售業的復甦可能是短暫的。在經濟重新開放的同時，英國正面臨著多項威脅，很可能促使決策者增加財政貨幣和財政支持。政府對的薪資補助將在下個月結束，屆時該國失業率有可能將會激增。此外，若英國和歐盟在年底仍未打破僵局並達成自由貿易協定，英國脫歐的衝擊將迫在眉睫。