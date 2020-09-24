外資狂賣437億元創半年來單日最大量 8金1王慘遭拋貨提款

台股指數今 (24) 日放量重挫超過 300 點，終場以 12264.38 點作收，下跌 319.5 點，成交值放大至 2435 億元，三大法人聯手在集中市場賣超 488 億元，其中，外資大舉提款 437 億元，創 3 月 10 日以來單日最大賣超，前 10 大賣超標的中有多達 8 檔是大型金控股，合計遭提款達 42.7 億元，同時，股王台積電一檔遭賣超 174 億元，在外資大賣電金權值股之際，短線市場不容樂觀。

外資今日不僅連 6 賣，單日更重砍 437 億元，是最大賣壓來源，而投信賣超 7.44 億元，同樣連 6 賣，自營商賣超 43.6 億元，則是連 4 賣。

觀察外資賣超前 10 大標的主要是金控股，依序為新光金達 5.1 萬張，台積電 4.1 萬張，中信金 4 萬張，玉山金、兆豐金、開發金、富邦金均超過 2 萬張，國泰金和鴻海超過 1.7 萬張，永豐金也達 1.6 萬張。

統計外資今日光是賣超此 8 檔金控股，合計達 42.7 億元，而台積電一檔則是遭提款多達 174 億元。

而外資買超前 10 大標的依序為富邦 VIX 達 2.6 萬張，元大台灣 50 反 12.4 萬張，街口 S&P 黃豆逾 5000 張，台聚和頎邦均超過 4000 張，國喬和京元電均逾 3500 張，凌陽、東和鋼鐵超過 3000 張，力麗逾 2800 張；從外資買超前 2 大標的來看，避險情緒濃厚。

而投信賣超前 10 大標的分別為長榮達 1.2 萬張，台泥逾 4000 張，東和鋼鐵、中信金、華航均逾 2000 張，台表科、旺宏、微星和鴻海均遭賣超 1000 張之上，精材也遭賣逾 800 張。

至於投信買超前 10 大標的聚焦聯電，逼近 1.1 萬張，其次為開發金、正隆和永豐金達 1000 張，國產和仁寶在 900 張上下，元晶、元大台灣 50 反 1 逾 700 張，英業達和宏捷科超過 600 張。

統一投顧認為，美國總統大選逼近選情未明、美中緊張局勢升溫，再加上美國新刺激經濟方案前景不明等不確定因素影響，國際股市波動加劇，目前台股跌破短中期均線支撐，不利指數上攻。