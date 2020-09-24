【日盛投顧】跌破季線 台股持續整理

◆盤勢分析

1. 在蘋果、亞馬遜和 Netflix 領跌下，週三美股四大指數股大幅下挫，週四台股以跳空跌破季線的 12，487.48 點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌 319.5 點的 12，264.38 點作收，跌幅 2.54%，成交量 2443.71 億元。三大法人合計賣超 487.8 億元：外資賣超 436.77 億元、投信賣超 7.44 億元、自營商賣超 43.58 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，持續整理格局。

(2)、均線：跌破季線 (60 日線)，且短天期均線走跌，指數持續整理。

(3)、技術指標：KD 在 9/22 出現死亡交叉後，週四 K、D 開口持續擴大，未出現黃金交叉前持續整理。

3. 櫃買指數下跌 2.03%，收在 161.81 點，跌破季線持續整理，支撐約 158 點附近，壓力約在 164 點附近。

4. 觀盤重點：指數跳空跌破季線，且短天期均線走跌，KD 死亡交叉且開口持續擴大，未出現量縮腳 K 棒前，指數恐持續整理。

結構生技、太陽能、避險 ETF、業績成長股

1. 生技：在歐洲新冠疫情趨於嚴峻，加上部分個股利多題材激勵下，表現相對亮眼，包括利多題材的 1762 中化生、4133 亞諾法等漲停領軍，4128 中天、1795 美時、4743 合一、1760 寶齡富錦、4157 太景 *-KY 等均有不錯的表現。

2.ETF：在避險需求下，資金進駐 VIX 與反向 ETF 族群，由 00677U 富邦 VIX 領漲，包括 00671R 富邦 NASDAQ 反 1、00648R 元大 S&P500 反 1、00632R 元大台灣 50 反 1、00664R 國泰臺灣加權反 1 等均有不錯的表現。

3. 併購案：敦南 (5305) 與美商達爾科技 (DiodesIncorporated，Nasdaq：DIOD) 合併案獲得中國監管單位核准激勵，敦南大漲 7.01%，一舉收復所有均線，預計合併案將於今年 11 月底完成。

4. 操作建議：週四台股跌破季線，技術面上將測試前波低點 12，144 點與下降楔型下緣切線 (目前約在 12，060 點) 支撐，且短天期均線走跌，KD 死亡交叉後開口持續擴大，技術面轉弱，指數持續整理，留意何時出現縮腳 K 棒的止跌信號再逢低布局或攤平為宜。台股短線可留意：生技、避險 ETF、業績成長股等。