台股空襲警報響 摜破季線創逾2個月新低 暴跌319點收12264點

鉅亨網新聞中心 2020年9月24號13點42分

美股周三收盤重挫，利空氣氛蔓延到亞股，台股今 (24) 日也遭空軍襲擊，開盤直接摜破季線支撐，權值股全面倒地，各類股更是全盤盡墨，終場指數暴跌 319.5 點，收在最低 12264.38 點，創 2 個月多來新低，成交值攀升至 2434.99 億元。

觀察大型權值股表現，台積電股價連 7 天走跌，今日大跌 2.4%，收在最低 423 元，市值跌破 11 兆元大關；大立光早盤一度翻紅，但仍不敵沉重賣壓，終場皆下跌逾 1%；鴻海、聯發科也震盪走跌，終場均挫逾 2%；聯電盤中幾次翻紅，終場小跌 0.2%，表現相對抗跌。

盤面上玻璃、汽車、造紙、橡膠、電纜、紡織、食品等類股跌勢最重，分別重挫逾 3-5%；金融族群災情也相當慘重，金控雙雄富邦金及國泰金終場均下跌近 3%。

美國科技股狂跌，那指崩跌 3%，道瓊也狂瀉逾 500 點，引發投資人避險情緒升溫，多檔避險商品獲得買盤湧入，其中，富邦 VIX 今日勁揚逾 6%，元大台灣 50 反 1 漲 1.4%，兩檔成交量皆爆出逾 32 萬張；富邦臺灣加權反 1 及國泰臺灣加權反 1 兩檔也同步爆量走升。

部分生技股挾利多題材，仍獲得買盤青睞，其中，中化生因法匹拉韋治療新冠病毒三期臨床效果顯著，與代理商已談到明年訂單，激勵今日股價強勢攻漲停；亞諾法則因新冠肺炎檢測試劑產品線完整，可望與國際藥廠合作，今日也同步亮燈漲停。此外，中天、合一兩檔也表現強勢，盤中均漲逾半根停板。