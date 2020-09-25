

◆盤勢分析

1. 週四美股隨著美國兩黨期望重啟紓困案談判，新屋銷售數據優預期，科技股起飛、金融股衝高，但尾盤蘋果和微軟回吐部分漲幅，科技股漲勢有所減弱；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.20~+0.97%；蘋果 + 1.03%；AMD +1.46%；台積電 ADR+0.59%；聯電 ADR+1.38%。

2. 在蘋果、亞馬遜和 Netflix 領跌下，週三美股四大指數股大幅下挫，週四台股以跳空跌破季線的 12,487.48 點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數以下跌 319.5 點的 12,264.38 點作收，跌幅 2.54%，成交量 2443.71 億元。三大法人合計賣超 487.8 億元：外資賣超 436.77 億元、投信賣超 7.44 億元、自營商賣超 43.58 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，持續整理格局。

（2）、均線：跌破季線 (60 日線)，且短天期均線走跌，指數持續整理。

（3）、技術指標：KD 在 9/22 出現死亡交叉後，週四 K、D 開口持續擴大，未出現黃金交叉前持續整理。

4. 櫃買指數下跌 2.03%，收在 161.81 點，跌破季線持續整理，支撐約 158 點附近，壓力約在 164 點附近。

5. 觀盤重點：指數跳空跌破季線，且短天期均線走跌，KD 死亡交叉且開口持續擴大，未出現量增縮腳 K 棒前，指數恐持續整理。

6. 近來台灣存託憑證（TDR）因籌碼遭特定主力鎖定，股價飆翻天，被市場點名為炒股的新天地。台灣證券交易所昨（24）日祭出人工管制撮合、預收款券、暫停融資券等多項處置措施降溫，並再度提醒投資人溢價偏高的交易風險。

7. 外傳 iPhone 12 將於 10 月 13 日亮相，在新機拉貨帶動下，光學鏡頭廠玉晶光（3406）9 月營收有望持續向上，法人預期，第 3 季營收將創新高，單季每股獲利（EPS）有機會賺進半個股本。

8. 台積電看好科技創新持續推動 5G、AI 效能提升，半導體測試介面商精測（6510）順勢推出最新探針卡產品，搶攻 5G、AI 商機。精測總經理黃水可看好明年業績展望樂觀，預估整體探針卡業績呈雙位數成長態勢，垂直探針卡整體營收比重可望突破 25%。