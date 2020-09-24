〈財委會質詢〉兆豐銀遭指借款給美國駙馬爺 董座：庫許納只是開發商的小股東

雜誌《富比士》最新出版新書揭露，美國總統川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 任職白宮期間曾向兆豐銀行借貸 5000 萬美元，引發外界譁然。兆豐銀董事長張兆順今 (24) 日表示，借款人是不動產開發公司，庫許納只是該公司的小股東。

財政部今天率領八大公股銀行董座赴立院進行業務報告並列席備詢，《富比士》雜誌新書揭露的內容成為在野黨立委關切重點。

張兆順答詢時指出，兆豐銀 2015 年 5 月 15 日常董會通過參與富國銀行聯貸案，參貸金額 5000 萬美元，但借款人是一家不動產開發公司，該筆貸款已在 2018 年 12 月 14 日全數還清。

立委追問，庫許納與該不動產公司的關係為何？張兆順對此坦言，庫許納是該公司的小股東之一，也是三名保證人之一，但絕非外界所指由庫許納出面擔任借款人。

張兆順強調，2015 年籌組聯貸時，川普尚未當選總統，但 2016 年底川普上台後，考量洗錢防制風險升溫，確實有重新評估過風險，「但這不代表不能繼續往來，或是立刻終止借款」。

至於該筆貸款是否可能違反美國揭露規定？張兆順對此回應，揭露應該是指「公開對方來借錢的資訊」，但借款人並非庫許納，因此完全沒有違反揭露規定的問題。