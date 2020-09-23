振興措施刺激 8月零售、餐飲營業額同創歷年同月新高

經濟部統計處今 (23) 日公布 8 月批發、零售及餐飲業營業額，統計處副處長黃偉傑表示，在基期較低、政府振興方案挹注下，零售業單月營業額達 3340 億元，月減 0.6%、年增 8.2%，創下歷年同月新高，增幅為 2010 年 3 月以來最大，餐飲同樣創歷年同月新高。

從細項來看，零售業中，汽機車零售業年增 33.5% 增幅最大，主因傳統民俗月落點不同，比較基期較低所致，而在政府振興措施刺激下，便利商店、電子購物及郵購業同樣保持雙位數年增幅，分別達 15.6%、16.4%，超級市場及量販店也因採購旺季，分別年增 4.2% 及 7.7%，僅燃料零售業受油價下跌，年減 14.9%。

餐飲業方面，8 月餐飲業營業額達 736 億元，月增 5.9%、年增 2%，在政府振興措施、國內旅遊熱潮帶動下，營業額創下歷年同月新高，其中，餐館業、飲料業年增 4.7%、0.2%，但受各國持續邊境管制衝擊空廚影響，外燴及團膳承包業年減 40%。

8 月批發業營業額則達 8804 億元，月減 2.8%、年增 0.1%，其中機械器具批發業受記憶體銷售暢旺，年增 2.8%，家用器具批發業也在空調設備銷售成長下，年增 10.8%，汽機車批發業受新款車上市熱銷下，年增 8.2%，但布疋服飾品、化學材料、建材批發業則受疫情影響，仍呈疲弱。

展望 9 月，黃偉傑表示，批發業在遠距商機持續，加上耶誕節採購旺季來臨，營收動能可望回溫，零售、餐飲業則在國人消費動能、政府振興方案刺激下也可望維持成長。

統計處預估 9 月批發、零售、餐飲業營業額年增率將落在 - 2 到 1%、持平到 3%、-1.5 到 1%，累計第 3 季營業額估季增幅將落在 - 0.6 到 0.4%、3.6 到 4.6%、0.3 到 1.1%。