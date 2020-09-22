經濟回穩 我8月失業率下滑至3.99% 就業人數增9000人

主計總處今 (22) 日公布 8 月失業率為 3.99%，較上月下滑 0.01 個百分點，仍較去年同期上揚 0.1 個百分點，主計總處指出，8 月失業人數 47 萬 8000 人，較上月減少 1000 人或 0.20%，而就業人數 1150 萬 7000 人，也較上月增加 9000 人或 0.08%，顯示國內經濟活動持續回溫。

主計總處說明，依過去經驗， 8 月新鮮人陸續投入職場，失業率多半會走揚，不過，隨著疫情趨緩就業市場回溫，使失業率反而逆勢下滑，是 2011 年以來首見。

主計總處強調，受到經濟因素 (包括業務不振、無法找到工時大於 35 小時的工作及季節關係) 影響，就業者周工時未達 35 小時者共 31 萬 6000 人，較 5 月時 (國內經濟活動逐漸回復) 減少 14 萬人。

主計總處統計，8 月失業人數月減 1000 人，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 5000 人，受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，初次尋職失業者增加 2000 人，因季節性或臨時性工作結束而失業者增 2000 人。

與去年同期相比，8 月失業人數增加 1 萬 2000 人。

前 8 月失業人數平均為 46 萬 5000 人，年增 2 萬人，失業率平均為 3.89%，年增 0.16 個百分點。

從就業面來看，8 月就業人數共 1150 萬 7000 人，月增 9000 人或 0.08%，服務業部門和農業部門則分別增加 8000 人、1000 人，工業部門與上月持平；若與去年同期相比，則減少 1 萬 9000 人或 0.16%，前 8 月就業人數平均為 1149 萬 8000 人，年增 7000 人或 0.06%。

觀察鄰近國家 (地區) 失業狀況，香港 8 月失業率為 6.4%、南韓 3.1%，而日本 7 月來到 2.9%。