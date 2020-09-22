〈每日外資外匯觀點〉恐慌情緒升溫 美元避險地位正在發威

英國因疫情擴散考慮再次實施全國封鎖、美國進一步推出財政刺激政策的不確定性引發全球金融市場大跌，周一黃金、股市一片慘綠，僅美元指數大漲 0.59%，周二亞洲盤交易時間，金融市場恐慌情緒延續，投資人持續關注本周美國聯準會主席鮑爾出席國會聽證會的談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

全球股市暴跌及對疫情再次擴大的擔憂下，投資人對避險資產的需求上升，美元指數創下 3 個月來最大單日漲幅，富國銀行外匯策略師 Brendan McKenna 表示，美元的避險地位正在發揮作用，如果股市持續動盪，美元將強勢表現。

德國商業銀行表示，鮑爾本周將在國會作證，由於聯準會已經盡其所能運用新的貨幣政策刺激經濟，因此可能會敦促國會議員批准一項新的財政計劃，貨幣和財政政策雙管齊下維持極度擴張。

德國商業銀行並認為，美元和歐元的貨幣戰爭已經開始，歐洲央行可能不會容忍歐元進一步升值，而且其他貨幣可能加入，本周鮑爾的國會證詞，將輪到他來口頭打壓美元。

加拿大外匯銀行外匯策略主管 Erik Bregar 表示，如果鮑爾和聯準會官員不就如何達到平均通膨率目標說明更多內容細節，可以預期美元本周還會走高。

Saxo Bank 大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，如果歐元兌美元跌至 1.17 以下，黃金有進一步暴跌的風險，由於金價跌破 1902 美元，因此對黃金持中性看法。

FXTM 市場分析師 Han Tan 預期，美元和黃金之間的拉鋸戰將持續至全球風險人氣發生重大轉變，或投資人能否更好地把握美國貨幣政策前景。