電金傳全盤盡墨 台股量縮回測季線 跌149點收12645點

美國四大指數收黑，台股今 (22) 日也響起空襲警報，早盤一度大跌逾 160 點，直接摜破月線、回測季線支撐，電子、金融、傳產全盤盡墨，僅靠零星個股撐場，終場指數下跌 149.61 點或 1.17% ，收在 12645.51 點，成交值萎縮至 1693.87 億元。

觀察蘋概三王走勢，台積電昨日遭內外資聯手調節逾 1.7 萬張，今日股價續修正，終場下跌約 0.7%，收 437 元，失守月線；股王大立光賣壓沉重，下挫 1%，收 3460 元；鴻海續呈弱勢，終場跌 0.8%，收 76.8 元。

其他權值股普遍走弱，聯發科、台達電均遭重手調節，股價下挫逾 2%；台塑集團股也面臨漲多拉回，其中台塑化跌逾 3% 最多；金融股依舊是殺盤重點，富邦金、兆豐金、玉山金、新光金等皆跌逾 1%；其他包括和泰車、中租 - KY、矽力 - KY、國巨等，跌勢也相當重；僅華碩、宏碁、可成等零星個股維持上漲走勢。

IC 設計族群今日逆勢突圍，除了類比科亮燈漲停，創惟、聯詠、凌陽、富鼎、閎康也有 1-5% 的漲幅，義隆、力旺、系微等也在盤面上表現。

觀察其他盤面焦點，在 LCD 面板供不應求的情況下，面板雙虎挾漲價利多題材，股價相對有撐，但尾盤遭遇賣壓，群創漲幅收斂至 0.1%、友達以平盤作收。受惠美西線海運價格高漲，陽明 Q4 營運動能加溫，今日上漲近 1%，長榮則收平盤；貨物承攬業者中菲行股價同樣抗跌，終場上漲 2.6%。