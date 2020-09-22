法人打帶跑轉結帳行情？投信：台股兩大看點仍有補漲空間

台股今 (22) 日續跌百點，指數跌破月線、12700 點兩大關卡，原本市場預期的法人季底作帳行情，是否轉為結帳行情備受關注，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，近來市場有兩大看點，一是綠能發展，另一亮點是蘋果供應鏈，台股修正過後，未來應該還有補漲空間。

外資已連續三天賣超台股，投信、自營商也轉為賣超，法人打帶跑跡象浮現，台股今天盤中下挫超過百點，失守 10 日線、月線和 12700 點整數關卡，不過，近午盤跌勢收斂，法人在季底是維持作帳行情還是轉結帳行情，將牽動台股神經。

周俊宏表示，近來市場有兩大看點，其一是綠能發展。根據華爾街 8 月底的報導，中國過去數年靠國家補貼大力發展太陽能，但今年補貼力道大減，只剩去年的一半，而離岸風電補貼則到今年底為止，但中國大陸對綠能的需求預計仍將持續攀升。大陸綠能產業少了官方扶持，台廠競爭力大增，近幾個月太陽能原料多晶矽、乙烯 - 醋酸乙烯酯（EVA）都紅到缺貨，後市頗值得期待。

周俊宏認為，另一亮點是蘋果供應鏈。近期蘋果新品發表會主要是原有產品的升級，主要看點仍是在稍晚面市的 iPhone 12 系列，由於華為出貨減緩，iPhone 可能接收其在高階手機的市占率，今年以來部分蘋概股尚未有表現，未來應具補漲空間。長期來說，也看好遠距工作、戶外健身相關產業。

外資雖然賣超壓抑台股，卻未撤離台灣，中國信託投信統計，外資上周不僅終結連九周的外資流出，迎來 9.9 億美元的外資淨流入，而且還是新興亞洲中淨流入金額相對高的國家，且受惠新台幣持續強漲，外資動能仍在，台股後市仍然可期。