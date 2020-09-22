歐盟執委會允許成員繼續使用英國清算所至2022年6月

歐盟執行委員會 21 日 (週一) 宣布，將允許歐盟市場成員使用英國的清算所直到 2022 年 6 月為止。英國脫歐的過渡期即將於 2020 年底結束，這項決定也可避免屆時英國與歐盟之間的衍生性金融商品交易陷入混亂。

歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯 (Valdis Dombrovskis) 表示「為了降低大家對英國清算所的過度依賴，而給予時間。」強調這項措施是有時間限制的。也敦促歐盟市場成員們，要在這 18 個月時間內轉移至歐盟的清算所。

歐盟明顯想要奪取英國的金融中心地位，雙方今後會在清算所問題上如何出招，也將成為注目焦點。

清算所保障期貨交易能在期貨交易所內順利進行。當期貨交易達成，交易雙方會與清算所發生關係。清算所既是所有期貨契約的買方，也是所有期貨契約的賣方。

如果發生無秩序脫歐，英國的金融制度在過渡期結束後面臨交易中斷的疑慮。為此，英國央行 (BOE) 也對執委會的決定感到歡迎。

英國有 LCH、ICE Clear Europe、LME Clear 三家清算機構，掌握歐洲絕大多數的衍生性金融商品交易。根據英國央行，英國與歐盟之間的衍生性金融商品交易餘額，於 8 月時點達 60 兆英鎊；其中有 43 兆英鎊將於 2021 年後到期。

英國當局於日前已採暫定措施，允許歐盟市場成員在 2021 年 1 月後，可繼續使用歐盟的清算機構。