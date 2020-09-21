日友調整中國投資布局 山東日照及山西運城廠明年啟動營運

日友 (8341-TW) 兩岸投資事業開展順利，在台的彰濱廠 2 座焚化爐單月產能利用率已提高至 80%，中國大陸市場投資方面，配合實際運轉量能區位設定，將取消江陰及山西的投資規劃；但原工程進展上，山東日照及山西運城廠明年正式營運。

日友中國山西運城廠今年第西季工程告一段落後，將在 2021 年第二季加入營運，而承購山東日照磐岳環保科技有限公司 90% 股權新成立公司，將在明年起由日友接手投入營運。

同時，日友在江蘇宿遷廠的投資已取得環評通過，將於明年初動工，在各廠加入後，2021 年日友中國營運量能將顯著提升。同時，新冠肺炎疫情後，中國當局更加重視醫療廢棄物的處理，也有助於日友擴張此業務。

今天日友決議，先暫撤在山西大同及江蘇江陰的投資案，日友主管指出，考量中國北方環保廢棄物處理區位上，鎖定北京、天津、河北三地區，由於新取得雄安新區的廊坊投資案，與山西大同區位重疊，因此暫撤銷山西大同投資；而目前廊坊的投資案已獲地方批准，並進入環評程序中。

至於取消江陰投資案，日友主管指出，考量其區位過度接近長江，因此決議取消。

日友連 2 年營收成長逾 15%，今年仍將維持成長，去年彰濱廠第 2 座焚化爐完工加入營運，今年首季北京醫療廢棄物處理二廠完工，並取得執照；山西運城有害廢棄物處理廠也將完工，明年正式投產，加上承購山東日照磐岳環保科技有限公司 90% 股權的新成立公司投入，將挹注營運成長。