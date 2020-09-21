〈國泰金看明年經濟〉憂明年經濟「前有狼、後有虎」 美中脫鉤恐為大老虎

國泰金 (2882-TW) 與台大產學團隊今 (21) 日公布第 3 季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，國泰台大產學合作團隊協同主持人徐之強表示，除了二次疫情的風險，中美脫鉤也是明年經濟最大變數之一，等於「前有狼、後有虎」，也就是說疫情是一匹狼，後面的中美脫鉤才是讓整體經濟轉變的大老虎。

徐之強表示，今年疫情在全球蔓延，各國央行持續重申寬鬆立場，支撐市場風險偏好，加上地區金融情勢維持 3 月以來的改善趨勢，目前接近寬鬆水準附近，團隊研判全球金融波動減緩，且台灣景氣內外需均改善，通膨預期好轉。

徐之強進一步指出，今年新台幣相對美元及主要亞幣都是升值，匯率反而是造成金融緊縮的因素，台美今年利差不大，而台股 7 月再創歷史新高，且成交值都非常高，是台灣金融情勢寬鬆的主因，但股市未來可能在高點震溫，恐造成金融情勢從寬鬆趨向穩定。

影響 2020-2021 年經濟成長與金融情勢，主要有六大因素，包括：(1) 全球新冠肺炎疫情改善狀況與二次疫情風險；(2) 美中脫勾引發全球供應鏈調整；(3) 斷鏈衍生額外生產成本，不利廠商獲利；(4) 國際地緣政治與軍事緊張的不確定性 (如英脫歐或南海問題)；(5) 主要國家寬鬆財政與貨幣政策對景氣與信貸的支持作用；(6) 疫情加速推動 5G、AI 和高效能運算產品需求，有利出口。

徐之強強調，其中，疫情因素仍然嚴峻，尤其是否有二次疫情的風險值得關注，除了二次疫情的風險，中美脫鉤也是明年經濟最大變數之一，等於「前有狼、後有虎」，也就是說疫情是一匹狼，後面的中美脫鉤才是讓整體經濟轉變的大老虎。