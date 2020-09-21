【日盛投顧】指數下檔以月線為守

◆盤勢分析

1. 周一台股早盤最高一度來到 12，952 點，但觀望氣氛浮現，市場買盤縮手，權值指標股 2330 台積電由紅翻黑，周一加權指數下跌 80.5 點，終場收在 12，795.12 點，跌幅為 0.63%，無法站穩 5 日均線，成交金額為 1714.10 億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超 130.35 億元：外資賣超 64.8 億元、投信賣超 6.13 億元、自營商賣超 59.42 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：周一大盤量能不到 1800 億，呈現價跌量縮格局，後續不宜以帶量跌破月線。

(2)均線：指數周一失守 5 日線 (約 12，873 點)，目前下檔以月線附近位置(約 12，745 點) 作為短線支撐。

(3) 技術指標：周一 K 值雖仍大於 D 值，但開口幾乎已收斂閉合，周二指數若震盪、無力收紅，短線上恐怕將轉為死亡交叉，多方趨於保守。

3. 櫃買指數周一終場下跌 0.92%，收在 167.36 點，目前亦失守 5 日線 (167.6 點)，下檔可以月線(約 166 點) 附近作為短線支撐。

4. 觀盤重點：市場投資人居高思危，萬三關卡前近關情怯，短線、當沖比重逐步提高，盤面上雖仍有主流股快速輪動，但較難看到單一族群的買盤能強勁延續，另外，台海關係趨於緊張，可能亦是市場買盤縮手的原因之一，周一雖然有許多百元以下低價股表現活潑，但在選股方向上，我們建議仍以產業趨勢正向、具有實質業績之族群為首選，並控制持股水位在 6 成以下，後續可關注的產業包括: 網通、車用、自行車，以及營建、鋼鐵。

結構權值股震盪，百元以下低價股相對活潑

1. 營建: 美國聯準會表態預計 2023 年底前不會升息，意味低利率政策將持續至少 3 年，在全球貨幣政策維持寬鬆下，我國央行總裁表示台灣也會同步寬鬆。目前房市在低利環境下，預期有助於推案銷售，加上台商回流趨勢，有利廠辦營建市場向上增溫，相關營建個股包括 2524 京城、5522 遠雄、2501 國建、2535 達欣工、3703 欣陸、1808 潤隆，周一皆呈現上漲。

2. 鋼鐵: 後疫情時期全球鋼市復甦向上，加上台商回流趨勢延續、都更、危老改建等需求，台灣鋼鐵內需市場後勢展望正向，相關鋼鐵個股包括 2015 豐興、2006 東和鋼鐵、2025 千興，周一股價同步上漲。

3. 車用: 特斯拉即將召開股東會，同日於 9/22 將舉辦「電池日」活動，執行長馬斯克先前曾預告，電池日將公布許多「令人興奮的亮點」。周一車用概念股包括 4739 康普、3665 貿聯 - KY、6288 聯嘉、2351 順德、3552 同致，受到資金青睞。

4. 存託憑證 (DR 股): 台股市場上的存託憑證(DR 股) 大多數皆在 20 元以下，資金入場門檻較低，近期受到市場投資人追捧，周一包括泰金寶 - DR(9105)、越南控 - DR(9110)、同方友友 - DR(911868)、晨訊科 - DR(912000)等 DR 股皆強勢漲停，但須注意到部分 DR 股溢價幅度已高，須留意風險。