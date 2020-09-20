數位健身趨勢成形 台器材廠搶攻軟硬體整合

蘋果甫發表 Apple Watch 首款健身體驗 Fitness Plus 訂閱服務，提供用戶個人化體能訓練體驗，顯見疫情下，數位健身課程儼然成為趨勢；台健身器材廠也看準趨勢，與軟體公司合作，預計年底前，將陸續推出居家健身 AI 教練。

新冠疫情爆發後，各地政府下令健身房禁止營業，消費者改為在家運動；甫落幕的蘋果秋季新品發表會，蘋果也把產品聚焦在健身和健康，推出 Fitness Plus，宣告跨足健身領域的雄心。

蘋果推出的 Fitness Plus，用戶可透過 Apple Watch 追蹤心律、卡路里、血氧等指標，且能依據數據給予建議，此外，健身過程會以視覺化方式，呈現在 iPhone、iPad 或 Apple TV 螢幕上，讓家裡宛如健身房。

新冠肺炎掀起室內健身風潮，隨著蘋果整合軟硬體優勢，將健身導入整合訂閱服務平台，顯示數位健身趨勢成形，而台灣健身器材廠也在此風潮下，跨界合作進行軟硬體整合，搶食商機。

岱宇 (1598-TW) 攜手工業電腦廠廣錠 (6441-TW)，共同入股軟體公司 GoMore，三家業者將推出可搭配健身器材的 APP，用戶進行 3 次運動、每次約 20 分鐘，即可計算出客製化的數據。此 APP 預計今年第 4 季，將打入岱宇逾 30 項器材，首要先搶攻中國市場，明年則拓展美國市場。

喬山 (1736-TW) 過去商用健身器材占營收比重 75%、家用占 25%，受疫情影響，商用健身器材需求降低，近期積極提升家用產品銷售量，其中，本月推出家用互動線上課程產品，消費者透過買器材，體驗線上課程訂閱服務，藉此尋找適合的健身教練。