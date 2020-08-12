喬山上半年盈轉虧 EPS-0.86元 下半年可望回升

健身器材大廠喬山 (1736-TW) 今 (12) 日公布財報，上半年受疫情影響，健身房禁止營業，較去年同期盈轉虧，稅後虧損 2.61 億元，每股虧 0.86 元，下半年為產業旺季，疫情趨緩下，營運可望逐季回升。

喬山第 2 季營收 56.29 億元，季增 1.84%、年增 0.37%；毛利率 46.76%， 季減 0.37 個百分點、年減 3.18 個百分點；營利率 - 1.96%，虧損較上季收斂、較去年同期盈轉虧；稅後虧損 883 萬元，虧損較上季大幅收斂、較去年同期盈轉虧，每股純益 0.03 元。

喬山上半年營收 133.36 億元，年增 4.28%；毛利率 46.94%，年減 2.82 個百分點；營利率 - 2.91%，虧損較去年同期盈轉虧；稅後虧損 2.61 億元，虧損較去年同期盈轉虧，每股虧損 0.86 元。

展望後市，喬山表示，除商用器材營運逐步回升，疫情也帶動家用運動人口大幅增加，可望再為家用器材營收增溫，迎接下半年產業旺季，客戶已加大拉貨動能，估下半年營收、獲利可望逐季攀升。

喬山指出，越南新廠已從 4 月初開始出貨，今年產能可佔整體約 5%，預期未來 2-3 年，比重可拉升至 15% 之上，喬山也接獲德國、法國、荷蘭及俄羅斯等多家新客戶，預計下半年將開始出貨，添營運新動能。