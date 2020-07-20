敦吉上半年每股賺1.73元 創三年來同期高

敦吉 (2459-TW) 今 (20) 日公告第二季財報，稅後純益 1.11 億元，季增 31%，年增 6%，每股稅後純益 0.96 元，累計上半年稅後純益 1.95 億元，年增 3%，每股稅後純益 1.73 元，創三年來同期高；受惠高毛利製造與驗證事業群成長動能續強，敦吉上半年三率三升。

敦吉第二季營收 13.82 億元，季增 1%，年減 27%，毛利率 17.48%，季減 1.3 個百分點，年增 2.95 個百分點，營益率 7.44%，季減 1.1 個百分點，年增 1.1 個百分點，稅後純益 1.1 億元，季增 31%，年增 6%，每股稅後純益 0.96 元。

敦吉上半年營收 27.51 億元，年減 24%，毛利率 18.12%，年增 3.85 個百分點，營益率 8%，年增 2.31 個百分點，稅後純益 1.95 億元，年增 3%，每股稅後純益 1.73 元。

上半年受疫情影響，敦吉通路事業表現疲弱，營收減逾 2 成，不過，製造、驗證事業群需求續強，加上為高毛利產品，產品組合優化下，獲利不減反增，創三年來同期新高，繳出三率三升的亮眼成績單。

展望後市，敦吉為 VCM(音圈馬達) 的供應商，隨著第三季各大手機品牌廠推出新機，加上多鏡頭趨勢成形，有助高毛利事業群的營收比重持續提升，有助營運持強。

敦吉上半年通路事業群營收約 50%、獲利比重 9%；製造事業群營收比重 39%，獲利比重 65%；驗證事業群營收比重 11%，獲利比重則為 26%。