台股12900點得而復失 三大法人多空交戰賣超14.1億元

富時指數調整今 (18) 日盤後生效，權王台積電仍陷貼息，拖累台股開低，資金再度轉進傳產，台塑四寶挺身而出，加上聯發科逆勢走揚，不過，在多空交戰下，指數漲點收斂至 2 點，收在 12875 點，12900 點又得而復失，三大法人合計賣超 14.18 億元。

台股尾盤爆出 447 億元大量，使得漲點急遽收斂，終場上漲 2.88 點，收在 12875.62 點，成交值放大至 2008.15 億元。觀察籌碼面，外資持續賣超 8.36 億元；投信也賣超 9.74 億元；自營商則轉為買超 3.92 億元。三大法人合計賣超 14.18 億元。

台積電今日持續走跌，仍未擺脫貼息窘境，終場下挫 1%，收在 444 元；大立光及鴻海在平盤附近狹幅震盪；聯發科則逆勢翻紅，上漲 2%，站回 600 元關卡之上；聯電股價最高來到 26.4 元，但尾盤遭遇賣壓，漲幅收斂至 0.2%，收 25.8 元。

沉寂已久的台塑四寶，今日扮演多頭領頭羊，由於聚氯乙烯 (PVC)、乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA) 等產品價格大漲，帶動獲利回升，台塑、台化今日股價大漲 2-3%，南亞及台塑化均漲逾 1%，買氣相當熱絡。

觀察盤面焦點，國內最大統包工程承攬商中鼎，獲台電電廠千億大單，今日股價漲逾 3%，站上 5 日線；長華 * 挾著 Mini LED 題材利多，獲外資連 4 日買超，今日股價亮燈漲停；蘋果新品即將上市，包材大廠正隆迎接拉貨潮，股價持續升揚，終場漲近 3%。

法人指出，台積電續呈弱勢，短線上行情不宜過度追高，預期在萬三關卡前，大盤仍維持高檔震盪，盤面類股及個股輪動快速，操作上建議選股不選市，短線操作者可挑選強勢股操作。