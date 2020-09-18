蘋概三王黯淡、台塑四寶出頭 台股漲2點收12875點周線連2紅

美國科技股周四延續拋售潮，四大指數均收黑，台股今 (18) 日開低，權王台積電仍陷貼息，蘋概三王均弱勢盤整，不過，在台塑四寶強力撐盤下，聯發科逆勢翻紅，但尾盤爆出 447 億元大量，指數漲點急遽收斂，終場上漲 2.88 點，收在 12875.62 點，周線連 2 紅，成交值放大至 2008.15 億元。

台積電昨日並未上演除息行情，今日股價持續走跌，最後一盤爆出近 2.3 萬張大量，終場下跌 1%，收在 444 元；大立光及鴻海在平盤附近狹幅震盪；聯發科則逆勢翻紅，上漲 2%，站回 600 元關卡之上；聯電也是今日撐盤要角，最高來到 26.4 元，但尾盤遭遇賣壓，漲幅收斂至 0.2%，收 25.8 元。

其他權值股方面，台塑四寶出現久違的多頭行情，由於聚氯乙烯 (PVC)、乙烯 - 醋酸乙烯酯 (EVA) 等產品價格大漲，帶動獲利回升，台塑、台化今日股價大漲 2-3%，南亞及台塑化均漲逾 1%，買氣相當熱絡。此外，和泰車、統一、和碩等多檔也都表現不俗。

在聯發科領軍下，IC 設計股獲買盤青睞，瑞昱受惠居家辦公帶起的網速提升商機，業績維持在高檔，今日股價漲逾 3%，收復月線；富鼎、尼克森、致新、聯詠、智原也都在盤面上表現。

櫃買指數表現優於大盤，其中，生技股再度成為資金追捧焦點，生華科、中天亮燈漲停，合一、合世、杏國等也強勢漲逾半根停板。