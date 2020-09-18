台股二度攻過萬三 台股基金剽悍 4檔漲幅逾10%績優生出列

台股已經二度攻過「萬三」關卡，近期維持拉回後在高檔盤整，而台股的高檔不墜，也帶動台股基金績效強強滾，盤點 7/28 首次站上萬三大關之後，共有 51 檔績效領先大盤，其中，有 4 檔漲幅超過 10%，分別為：德信數位時代、群益中小型股、匯豐成功、群益長安。

台股在 7/28 突破 13000 點，衝到 13031 點改寫歷史新高，9/16 再度攻過萬三，最高來到 13021.68 點，近兩個月以來，台股都在高檔區間震盪，連帶觀察投信台股基金自 7 月 28 日以來的績效，有 51 檔領先大盤，其中，漲幅超過 10% 以上的有：德信數位時代、群益中小型股、匯豐成功、群益長安共 4 檔基金。

其他 5-10 名依序為：群益葛萊美、街口中小型、新光店頭、群益店頭市場、德銀遠東 DWS 台灣旗艦、復華中小精選。以類型來看，中小型基金表現相對佳，以團隊績效來看，群益投信旗下有 4 檔基金上榜，表現相對出色。

群益投信表示，台股除了擁有高殖利率優勢之外，產業競爭力亦佳，也意味著台股具高成長性，投資題材多元也是台股一大特色，近期即便在疫情壟罩之下，台股市場依舊能找到受惠標的，如電競、遊戲機相關的宅經濟概念股，以及與遠端視訊會議和教學相關的雲端運算和資料中心個股，顯示在不同市況之下，台股基金的操盤都能即時靈活調整配置，因此定期定額、長期投資台股基金很夯。

群益長安基金經理人王耀龍指出，台股在創新高後震盪難免，選股不選市的投資策略來說，類股選擇上，面板經過第二季的庫存調整，在居家上班及遠距教學的帶動之下，面板需求持續增加，報價上揚，面板廠可望轉虧為盈，後市值得期待。

而在蘋果即將推出 MiniLED 背光的平板帶動之下，電視品牌廠亦積極推出 MiniLED 背光電視，預期 LED 的供需亦將轉佳。在星鏈計畫獲得 FCC 的支持下，將持續增加衛星的數量，以達到營運的規模，星鏈概念股可望受惠。原物料在解封之後，需求回溫，帶動部分塑化產品利差增加，利基型塑化股有機會獲利持續成長。蘋概、手機零組件、星鏈、面板、塑化、MiniLED、防疫概念等相關類股後市值得期待。