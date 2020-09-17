〈軒郁轉上櫃〉10月下旬掛牌 Q4旺季營運登全年高峰

軒郁 (6703-TE) 預計 10 月下旬掛牌上櫃，總經理楊尚軒今 (17) 日表示，實體通路人流、業績已恢復至疫情前 50% 以上，電商平台將迎來雙 11、雙 12 銷售檔期，營運看增，法人看好，下半年為銷售旺季，第 4 季可望登全年營運高峰。

軒郁透過大數據分析，進行美妝產品開發與銷售，旗下共有 3 大品牌，包括 SEXYLOOK 極美肌、未來美及露蒂雅，分別搶攻不同目標族群，其中 SEXYLOOK 與日本同步，搶攻學生、愛嘗鮮的年輕族群；未來美注重快速保養，適合喜愛韓系的上班族；露蒂雅則針對重視品味，具有一定經濟水準的女性客群；並經營 iQueen(愛女人購物網)。

從軒郁營收比重來看，去年線上、線下各占 50%；今年受惠疫情，電商需求爆發，第 2 季線上營收比重提升至 66%、線下占 34%。

軒郁近年積極拓展東南亞市場，以跨競電商形式打入泰國、越南、馬來西亞、印尼等國家，目前占整體營收比重約 20%，楊尚軒指出，疫情使得多數東南亞國家尚未解封，消費者持續透過電商平台消費，看好後續營收將持續放大。

楊尚軒坦言，受惠疫情帶動電商平台銷量呈現倍數增長，但許多品牌也紛紛搶進電商平台分食大餅，光是廠商增加逾 10 萬家，造成近期廣告投入成本，較疫情前貴上一倍。

實體通路方面，楊尚軒指出，過去實體通路仰賴國外觀光客居多，同樣受到疫情影響，業績大幅衰退，近期則在疫情趨緩下，人流、業績恢復 5 成以上，若疫情未持續擴大，營運可望同步回升。

整體來看，法人認為，下半年為產業銷售旺季，加上迎來雙 11、雙 12 促銷檔期，第 4 季可望維持全年營運高峰。

軒郁 8 月營收 1.13 億元，月減 0.81%、年增 43.2%；前 8 月營收 8.13 億元，年增 36%；上半年稅後純益 7305 萬元，年增 55.8%，每股純益 4.1 元。