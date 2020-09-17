〈貴金屬盤後〉黃金連漲3日 又獲Fed超鴿派聲明推升金價

週三 (16 日) 交易，黃金期貨價格連續第三日上漲，在 Fed 宣布計畫維持貼近 0 的利率直到 2023 年底，振奮金屬長期投資者信心後，再次推升黃金價格。

Fed 示意，計畫維持關鍵的美國短期利率貼近 0，至少到 2023 年底前不變，以協助經濟自新冠疫情中復甦回來。這是首次 Fed 發布對 2023 年的預期，同時也顯示利率至少到 2024 之前都會保持在接近 0 的水準。

《Gold Newsletter》編輯 Brien Lundin 表示，Fed「證實它根本沒有考慮過升息，且預測至少未來 4 年都會處於貼近 0 的利率。更甚者，在 Fed 會議後的政策聲明內正式納入了讓通膨高於 2% 的目標。」

「這些全部加在一起，可正式了解到通膨調整後的實際利率高於 0 不僅是不可取的，且考量聯邦債務規模與其成長軌跡後，根本是不可能的。這等於是對未來幾年的黃金極度有利的背景。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 4.30 美元或近 0.2%，收每盎司 1970.50 美元，為交易最活躍的黃金期貨自 9 月 1 日以來最高價位。

在 Fed 聲明過後，12 月黃金又上升 0.08% 至 1974.10 美元。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，FOMC 發出更加鴿派的聲明將有助黃金突破過去幾週以來鞏固的階段。「但這可能還會花幾週的時間，一些價格整合才會完成，但我預期今年第四季黃金就會重返 2000 美元以上，且到年底結束時金價會再創新高紀錄。」

黃金價格最初下滑，接著在美國零售銷售數據公布後，週三常規交易時間上漲。美國 8 月零售銷售上升 0.6%，為連續第三個月上升，但動力似乎較夏季稍早企業重啟、需求激增之後已見放緩。

BullionVault 研究主管 Adrian Ash 指出，整體而言，「黃金自 8 月初達到峰值後一直持平，因為其他推動黃金走高的趨勢已經不再沸騰。」他指出，金價目前處於過去 4 週範圍的中間值。

「在通膨調整後 10 年期公債殖利率處於約莫 - 1% 水準，美元下跌後趨穩，因此來自避險投資的黃金 ETF 流入量已經枯竭。」

「鑑於目前處於這些水平，這三個因素對黃金構成支撐，但真正關鍵在於行進方向。美元再次下跌加上實際利率的新低點，將非常可能刺激黃金和 ETF 的需求，這應有助黃金突破其鞏固階段。」

12 月白銀期貨價格上漲 1 美分或近 0.04%，收每盎司 27.476 美元，週二上漲 0.4%。

「先前，白銀的工業那一部分性質是阻力，但如今中國零售銷售已見改善，且全球經濟正在重啟，工業需求又重現，那一部分就變成了顛覆局面的關鍵。」Gero 說。

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.07%，收每磅 3.061 美元。

10 月交割的白金期貨價格下跌 0.9%，收每盎司 973.50 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 0.1％，收每磅 2417.60 美元，為交易最活躍契約自 3 月以來最高收盤價。

Zaner Metals 每日分析報告指出，「我們認為，若要鈀金持續上漲並重登 2500 美元以上，必須要出現積極經濟心理、全球股市上漲，以及正面的中國經濟消息。」