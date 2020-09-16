〈貴金屬盤後〉料全球央行立場鴿派 Fed聲明前夕 黃金登2週高點

週二 (15 日) 交易，黃金期貨價格連續第二日上漲，收在 2 週高點，係因市場反映本週全球央行將發布鴿派聲明的預期，鴿派立場可望為貴金屬提供新支撐力。

然而，本日部分交易時間，美國公債殖利率上升以及股市上漲，對黃金構成了價格壓力。

GoldMining 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「市場上有很多混亂的事情影響著黃金。」

他指出，美國 8 月份工業生產數據雖然低於預期，但仍正面，而 9 月份帝國製造業數據遠超過預期，因此經濟數據多空混雜，再加上本週還有央行政策會議必須納入考量。

Fed 週三將結束為期兩天的會議，並發表有關貨幣政策的聲明，而英國央行和日本央行的政策會議決議將於週四公布。

「我們需要明確的 FOMC 聲明，並有明確的通膨指導，如果立場鴿派就將推動黃金上漲。」Wright 說。

大宗商品分析師預測，投資者認為全球決策者在很長一段時間將推行低利率制度，以對抗 COVID-19，這可望進一步提振黃金和股市。

ThinkMarkets 市場分析師 Fawad Razaqzada 每日報告指出，「在此背景下，這些央行很有可能向市場傳遞鴿派訊息，意味著股市和黃金價格上漲，在其他條件都一樣下。」

12 月交割的黃金期貨價格上漲 2.50 美元或近 0.1%，收每盎司 1966.20 美元。

根據 FactSet，此為交易最活躍的黃金契約自 9 月 1 日以降最高收盤價。

12 月白銀期貨價格上漲 11 美分或近 0.4%，收每盎司 27.464 美元，週一上漲近 1.9%。

GoldSeek.com 總裁兼執行長 Peter Spina 表示，「市場正關注 Fed，其可望推升金價突破這一鞏固階段的價格範圍，金價過去數週一直鎖在這個範圍。」

其他金屬交易

12 月交割的銅期貨價格下跌 0.2%，收每磅 3.063 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲近 2.5%，收每盎司 982.20 美元。

12 月交割的鈀金期貨價格上漲 3.9％，收每磅 2414.50 美元。

分析師表示，中國是最大的貴金屬和工業金屬進口國之一，其經濟數據樂觀就可能給予工業金屬進一步動力。中國國家統計局公布，上個月消費品零售銷售總額年增 0.5%。