盤前財經大事搶先讀2020年09月16日

今日操盤前瞻

美國 8 月零售銷售

OECD 公布 G20 最新經濟預測

法說會：兆豐金、偉全

除權息：喬山、華晶科、旭隼等

〈蘋果新品發表〉一文統整：蘋果 2020 秋季線上發表會所有新品特點

週二 (15 日) 蘋果 (AAPL-US) 舉行線上秋季發表會，宣布一系列新硬體和軟體，新作業系統 iOS 14 將於週三推出，包含許多新功能，例如小工具、組織主畫面的新方法，以及安全性加強工具等。閱讀全文...

比亞迪證實拿下新款 iPad 組裝訂單 台代工廠再迎紅潮挑戰

中國代工廠相繼跨入蘋果供應鏈，繼立訊傳出跨足 iPhone 組裝領域後，中國媒體報導，比亞迪對外證實，成為今年蘋果新款平板電腦 iPad 的代工組裝廠，鴻海 (2327-TW)、仁寶 (2324-TW) 等台系供應鏈迎來紅潮挑戰。閱讀全文...

〈設備廠大結盟〉均豪、均華、志聖組三眼聯盟 攻半導體一站式服務

設備廠均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 與志聖 (2467-TW) 昨 (15) 日共同宣布，將以三家公司名稱縮寫，組成 G2C 聯盟，借助三方各自在顯示器、半導體與 PCB 專長，搶攻半導體一站式服務商機，今年已打進全球封測龍頭，成效將陸續顯現。閱讀全文...

游資過多 20 年公債標售投標倍數超過 2 倍 利率創低

台灣央行昨 (15) 日標售 20 年公債，發行額共 300 億元，包括銀行、證券和保險業均積極競標，投標總額 649 億元，為近 4 期公債標售以來最高投標額，投標倍數達 2.16 倍，而最高得標利率 0.509% 則創標售 20 年公債的新低，反映市場游資充沛。閱讀全文...

中國勝訴！WTO 裁定美國祭中國關稅違規

多家外媒週二 (15 日) 報導，世界貿易組織 (WTO) 裁定，川普政府在 2018 年對中國價值超過 2000 億美元。閱讀全文...