【群益投顧】美科技股反彈加持多頭 電子續強領軍台股走高

一、盤勢分析

受到 ARM、TikTok 等股權交易以及新冠肺炎疫苗進度利多消息的激勵，週一美股擺脫上週頹勢大漲，四大指數全盤全面收紅，道瓊工業上漲 1.18%、S&P500 收高 1.27%、那斯達克收漲 1.87%、費城半導體勁揚 2.12%；歐洲方面，牛津大學新冠肺炎疫苗，獲得許可重啟人體試驗，泛歐 STOXX600 指數上漲 0.15%，三大主要市場德國小跌 0.07%、英國收低 0.1%，僅法國收漲 0.35%。今早亞股漲多跌少，台股以接近平盤開出，終場以上漲 57.83 點或 0.45% 收盤，收在 12845.65 點，成交金額較前一交易日略增而為 1857.27 億元。盤面結構，類股漲跌互見，電子權值續強加持，金融順利由黑翻紅，支撐大盤緩步走高，傳產以生技、造紙漲幅表現較為領先，食品、水泥走勢則相對落後。

二、盤勢預估

美股擺脫上週頹勢反彈收高，不僅帶動台灣電子股延續前一日漲勢，也支撐大盤緩步向上墊高。台股以平盤附近開出後持續震盪向上墊高，終場以紅 K 上漲 57 點作收，成交量回升至 1850 億元以上，大盤收復月線後第二個交易日繼續收紅，目前短線均線排列持續扭轉翻多中，不過成交量偏低的情況並沒有太大改善，須見補量遞增才利挑戰高檔，否則恐仍難跳脫整理格局。

蘋果預定台北時間 16 日舉辦新品發布會，外傳蘋果看好新冠疫情帶來的遠距教學商機，將推出平價 299 美元 10.2 吋的教育版 iPad 搶市，由於 iPad 都是採用任意層 HDI 以及高階軟板設計，蘋果若推出平價版新品搶市，將有助第 4 季任意層 HDI 與高階軟板產能去化，並維持高階板價格穩定。

根據日經新聞報導，受到疫情影響以及其他疫情相關限制措施帶動需求，任天堂準備提高本會計年度 (至 2021 年 3 月止)Switch 遊戲主機的產量 20%，增至 2，500 萬台，較前一年度產的規劃量 2，000 萬台成長 25%，並創 Switch 主機 2017 年問世以來最高年產量，相關供應鏈營運將持續受惠。

後疫情時期全球鋼市復甦力道超出預期，國內有台商回流以及政府基礎建設成功創造中長期需求挹注，而大陸積極推動「鐵公基建設」導致出口量大減，甚至必須擴大進口，使亞洲鋼材行情獲得有力支撐，中鋼宣佈第 4 季盤價上漲逾 3%，為二年多來最大漲勢，上下游鋼廠營運可望量價齊揚。

三、強勢股

電子：

聯電 (2303)、南電 (8046)、旭隼 (6409)、宏碁 (2353)、華通 (2313)

非電：

億豐 (8464)、正新 (2105)、長榮 (2603)、華新 (1605)、聯華 (1229)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據