〈每日外資外匯觀點〉股市積極反彈 美元強勢力道消退

新冠肺炎牛津疫苗恢復測試、輝達併購安謀的消息提振全球股市，美元指數跌破 93 整數關卡後，周二亞洲盤交易時間進一步下跌來到 92.8930 附近，美元兌日圓也跌到近兩周來的低點，市場關注本周美國聯準會利率決策及日本新首相的任命。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

瑞銀匯市策略師 Vassili Serebriakov 表示，本周股市積極反彈，美元又開始走弱，而且只要市場認為接種疫苗後市場正朝著正確的方向前進，美元強勢可能消退，而且呈現周期性的消長。

本周的聯準會 FOMC 將是主席鮑爾爾宣布政策轉向平均通膨目標後的首次會議 MUFG 策略師 Lee Hardman 仍然看跌美元，認為聯準會將面臨壓力，要求其採取一些行動來支持新的政策目標。市場預期聯準會可能會加強前瞻指引，並發表低利率將維持 3-4 年。

不過，渣打銀行分析師則預期，此次的聯準會 FOMC 會議有可能令美元看跌者失望。

道明證券研究部不預期 FOMC 的聲明中會出現特別的以通膨結果為基礎的前瞻指引，聯準會可能仍需要時間來確定細節，而這將令市場失望，但仍預期應該會有相當分量的鴿派言論。

道明證券並表示，由於聯準會已經正式轉變平均通膨目標的框架，因此此次會議中不致還有令市場意外或大幅影響匯市的空間，且撼動美元走勢的可能性也不大。