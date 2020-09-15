◆盤勢分析

1. 美國科技大廠大型收購交易，以及市場傳出疫苗樂觀訊息，帶動美股強勁反彈，終止近期跌勢，美股四大指數全面上揚，漲幅介於 1.18 至 2.12%，指標股 Nvidia、美光漲逾 5%，蘋果、台積電 ADR、超微漲逾 2%。

2. 台股重返月線 (12691 點)、10 日線(12,683 點)、5 日線(12686 點) 之上，最終上漲 111.87 點，漲幅 0.88%，收在 12,787.82 點，成交金額為 1,795.20 億元。三大法人合計買超 96.96 億元：外資買超 95.81 億元、投信賣超 3.54 億元、自營商買超 4.7 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，結構不利盤勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：站回月線支撐 (約 12,691 點) 附近，壓力為 13000 點附近。

（3）、技術指標：KD 交叉向上，K 值高於 50，短線有利反彈格局。

4. 櫃買指數漲幅 0.96%，收在 165.75 點，同步加權指數上漲。支撐為約 163 點附近，壓力為 169 點附近，KD 向下，缺口收斂，短線震盪整理。

5. 觀盤重點：指數重返月線支撐，惟上檔仍有賣壓，量能並未跟上走勢，後勢需要量價齊揚，再創新高，盤勢方能轉向多頭，因此我們認為收盤價未再創高前，操作仍慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過六成，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6. 美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）昨（14）日宣布，將以 400 億美元（近新台幣 1.2 兆元）併購軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（ARM），是全球半導體業歷來最大收購案。安謀在全球行動裝置處理器架構市占率逾九成，此次收購案牽動全球半導體版圖變化，未來對 2330 台積電貢獻將擴大。

7. 曜越（3540）今年營運強勁，從居家辦公，居家上班到電競無疫不與，在題材持續發燒下，曜越預期 9 月營收仍有機會維持在高檔，我們認為若 9 月維持高檔水準，單季營收應有機會挑戰歷史新高，創下連二季刷新歷史新高紀錄。

8. 居家辦公、遠端教育帶起的筆電需求熱潮延續到下半年後，品牌廠商為了滿足市場需求，追加 MEMS 麥克風訂單，加上 Chromebook 需求持續暢旺，使 6679 鈺太 MEMS 麥克風訂單能見度可望到年底，挹注全年合併營收將有機會繳出雙位數成長水準。

9.8 月營收表現優於預期，鼎炫 - KY（8499）營收已連四個月登頂，今年 EMI 事業營收比重飆高至七成，衡器事業降至三成，在筆電、平板熱潮不退，由於遠距教學、居家辦公的產業趨勢仍然清晰，第三季鼎炫 - KY 持審慎樂觀看法。

