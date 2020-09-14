電子材料需求續強 長興今年本業獲利可望優去年

化工材料廠長興 (1717-TW) 電子材料受惠印刷電路板應用需求暢旺，第三季旺季效應持續發酵，特化表現持穩，合成樹脂需求則逐漸回溫。法人看好，下半年營運可望優於上半年，今年本業獲利也將優於去年。

長興旗下三大事業群分別為合成樹脂、特殊化學品及電子材料，營收占比分別約 5 成、2 成及 3 成，是亞洲第一大樹脂供應商、全球最大乾膜光阻劑材料商，也是全球紫外線 (UV) 材料前三大供應商。

今年以來，受到疫情影響，長興營收占比最高的合成樹脂，營收表現相對疲弱；電子材料則受惠印刷電路板相關應用需求暢旺，營收比重拉升；特化事業表現則相對持穩。

長興表示，電子材料 7、8 月以來，需求持續熱絡，9 月受惠十一長假前提前拉貨，需求動能延續，加上第三季本來就是電子材料傳統旺季，整體表現可期，但第四季進入淡季，動能還要再觀察。

合成樹脂業務方面，第三季起需求逐漸回溫，特化則持續走穩，也使 7、8 月營收較去年同期衰退幅度收斂。法人預期，長興下半年營運可望優於上半年。

整體而言，由於電子材料與特化事業毛利率表現較佳，今年營收雖下滑，但在原料成本下降、產品組合轉佳下，整體毛利率顯著提升，法人看好，本業獲利將優於去年。