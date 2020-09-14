電價連五凍 經濟部拍板下半年電價不調整

經濟部今 (14) 日召開今年度第 2 次電價費率審議委員會，拍板今年下半年電價不調整，為電價史上首次連五凍，政務次長曾文生會後召開記者會表示，疫情雖讓國際原油價格處於相對低檔，但考量後續營運、油價上漲趨勢，審議會決議 10 月電價不調整，維持平均電價每度 2.6253 元。

曾文生表示，國際油價至今仍處相對低檔，讓台電公司燃料成本下降，但台電配合核能後端營運總費用重估後逐年足額提撥，使售電成本增加，且未來油價有緩慢上升趨勢，考量電價穩定條件，本次電價不調整。

燃料成本是影響電價主因，經濟部指出，雖然今年國際原油價格大降，但依美國能源資訊署 (EIA)9 月最新預估，2020 年全年油價為每桶 42 美元、2021 年全年油價約為每桶 50 美元，顯示未來油價有緩慢上升趨勢。

另一方面，經濟部表示，核能後端營運總費用經重估後，總費用由 2008 年預估的 3353 億元增加至 2017 年預估 4729 億元，須自 2020 年起至 2025 年逐年足額提撥，因此 2020 年需提撥 2018 年至 2020 年共 242 億元。

依公用售電業電價費率計算公式，電價調整頻率為 1 年檢討 2 次，經濟部原則會在 4 月、10 月進行，且明定限制平均電價調幅最高為 3%，另外，經濟部表示，台電 2020 年倘盈餘超出合理利潤時，超出部分將納入電價穩定準備。