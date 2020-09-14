〈10月電價凍漲〉台電估今年損益兩平 電費紓困金額已達190億元

經濟部今 (14) 日電價費率審議委員會，拍板今年下半年電價不調整，外界關注台電今年盈餘表現，台電表示，在排除紓困費用前提下，今年盈餘估將落在 214 億元，但台電需提列核能後端營運費用，預期全年將損益兩平，另外，截至 9 月 10 日紓困費用也已達 190 億元。

台電表示，截至 9 月 10 日電價紓困金額已達 190 億元，但日前通過紓困預算僅有 60 億元，後續紓困 3.0 相關費用仍有待立院新會期審查，估全年電費紓困補助金額仍有差額需由台電自行撥補。

根據往年慣例，台電每年前 5 月及 11、12 月營運皆為虧損，6 到 9 月則因實施夏季電價彌補虧損，今電價審議會依電價公式計算，每年將提供台電 3-5% 合理利潤，因此在不計入紓困費用前提下，今年估獲利將達 214 億元。

因應政府能源轉型政策、核能退役，台電指出，每五年都會進行核能後端營運費用重估，審議會今也將相關提列費用納入電價審議成本考量，根據最新重估結果，台電今年共需撥補 2017-2019 年約 242 億元費用，將與台電合理利潤打平，也代表電價平穩基金今年恐難有資金挹注，維持現階段 108 億元水準。

台電 10 月電價確定不調整，也創下電價史上連五凍紀錄，至於下期電價是否調整，經濟部政務次長曾文生表示，影響電價因素很多，現階段無法預估下期電價發展，其中電價受國際能源價格影響最大。