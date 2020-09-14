〈秀育法說〉蘋果勤追單Q4出貨估近翻倍成長 全年EPS挑戰10元

鍵盤供應商秀育 (6737-TE) 今 (14) 日召開法說會，董事長梁徽彬表示，今年透過旗下大客戶羅技，間接打入蘋果 ipad 供應鏈，受惠疫情帶動平板需求暴增，預計自 10 月開始，每週交貨量將從目前 8 萬台提升至 14 萬台，法人看好，今年每股純益挑戰 10 元。

梁徽斌表示，今年蘋果為提升 ipad 訊號品質，採用非金屬製皮套鍵盤，秀育擁產品專利，透過既有大客戶羅技打入蘋果供應鏈。

梁徽斌指出，目前蘋果 ipad 供貨合約到明年 3 月，今年受惠疫情帶動居家辦公、遠距教學趨勢興起，平板拉貨動能強勁，從本月開始，每周交貨量從 8 萬台增加至 10 萬台，9 月底將擴增到 12 萬台、10 月開始增加到 14 萬台，若趨勢尚未有太大變化，直到今年底，每周出貨將維持 14 萬台；明年初則因遇上淡季、過年，拉貨動能將趨緩。

法人看好，秀育營運自今年 5 月開始好轉，上半年每股純益 1.73 元，若下半年出貨量持續穩定下，單月可望維持每股賺 1 元水準，全年每股純益挑戰雙位數，較去年翻倍；全年營收可望年增 5 成，突破 50 億元大關。

梁徽斌說，雖然公司有非金屬製皮套鍵盤專利，具有價格優勢，但預期明年開始，客戶可能會開發出單價較低、功能雷同的鍵盤，並面臨價格戰的壓力。

秀育規劃明年第 2 季申請轉上市，期望明年下半年可獲審查許可；秀育 8 月營收 5.81 億元，月增 3.03%、年增 62%；前 8 月營收 27.9 億元，年增 28.7%；上半年稅後純益 1.04 億元，年增 11.83%，每股純益 1.73 元。