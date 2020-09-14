OANDA本週外匯市場看點（2020年9月14日〜9月18日）

上週貨幣對強弱

上週外匯市場上英鎊的疲軟十分明顯。另一方面，瑞士法郎，日元，美元和歐元相對堅挺。



英國和歐盟之間的貿易談判缺乏進展，給英鎊和歐元帶來了壓力，而以高科技股票為中心的美國股市已經進行了重大調整，這是強烈的避險措施。



在受到關注的歐洲央行董事會後，拉加德行長的會議並未限制歐元的升值，受歐元高容許度的影響，會議期間歐元買盤加劇。



此外，在收盤階段，在本週的聯邦公開市場委員會（FOMC）之前，觀望情緒逐漸增強。

(資料來源: OANDA)

本週關注材料

美國聯邦公開市場委員會 FOMC

本週，聯邦公開市場委員會將在 15 日至 16 日舉行會議，以確定美國的貨幣政策。

市場的注意力集中在將同時發布的聲明和 FOMC 成員的經濟前景，以及聲明中的前瞻性指導會改變還是通脹前景將在 2023 年左右集中在經濟前景中。預計它將圍繞美元做出敏感反應。

如果是讓人意識到低利率政策長期化的內容的話，就會讓股票上漲，成為美元賣出的材料，相反如果是讓人意識到低利率政策為出口內容的話，那就是股票下跌、美元買入的材料了。

對於美元 / 日元市場，有可能在股市下跌時發生避險日元買盤，而在股市上漲時有可能發生日元賣出的反應，從而難以預測價格走勢。

自民黨總統選舉 / 日本銀行貨幣政策決定會議

本週，自民黨總統選舉將開幕，下一任總理將做出決定。正如市場所預期的那樣，如果官方長官以壓倒性優勢獲勝，預計安倍政府政策的方向以及與日本銀行的關係將得以維持，而且不太可能出現負面反應。

此外，日本銀行的貨幣政策會議定於本週舉行。預計貨幣政策本身將保持現狀，但關注點可能會集中在對黑田總裁的採訪上。新政府的任職是否會影響日本銀行的財務政策等問題是可以預料的，根據結果市場可能會做出敏感反應。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元在 106 前半段為中心小幅波動持續。從日線圖看，短期內出現盤整，持續了方向不明顯的推移。

從 OANDA 持倉數據圖表看，盤面傾向於買盤，近期的 105.80-106.55 附近形成很多持倉，如果出現擺脫區間的跡象，多空一方持倉會受損，止損影響短期內可能出現方向感。

價格逐漸收縮，似乎有蓄力的跡象，本週要耐心觀察均衡是否會打破。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週，歐元兌美元開盤階段持續向下，在後半段持續反彈。

但是，在 ECB 董事會後出現上漲後，迅速回落，上漲受阻的情況也明顯，出現了方向感持續不明顯的情況。

從 OANDA 持倉數據圖表看，多空雙方均衡，在近期 1.1755-1.20 區間內形成很多持倉，盤面左右相對平衡。在考慮走勢平緩中，出現擺脫區間的跡象，受賬面損失的多空一方的止損影響，走勢可能會向擺脫的一方推移。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

上週英鎊兌美元持續下跌趨勢，一度下跌至 1.27 中段。



從 OANDA 持倉數據圖表看，雖然多空雙方均衡，但是由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉增加，低價位下跌的話，這些止損影響可能下跌空間會進一步形成。



週末下跌趨勢出現放緩跡象，但是在關注能否保持這個趨勢，以及反彈趨勢出現的程度的同時，來尋求下跌趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

上週澳元兌美元在 0.72 為中心附近持續平緩推移。



從 OANDA 持倉數據圖表看，近期 0.719-0.7415 附近區間形成很多持倉，上下波動的話，持有賬面損失的持倉的止損可能會增加。



從日線圖看，上漲緩慢持續中的下跌也考考慮，要關注能否保持這個趨勢。



再次出現突破最高價時，要關注能否突破阻力位 0.7145，轉為下跌時能否守住近期支撐位 0.719 和低位線等，來尋求上漲趨勢持續的可能。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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