〈台股盤前〉觀望美股追價氣氛不高 有待放量衝破月線反壓

台股上周處在區間震盪整理，加權指數周漲 38 點，儘管美股上周五也處在狹幅整理態勢下，但今 (14) 日隨著美股指數期貨電子盤上揚的帶動，日韓股早盤均上漲 0.7% 左右，法人認為，台股近期陸續見到內資獲利結帳，導致短線技術面偏弱，隨著美股有望整理後轉強，先拚帶量衝破月線反壓站穩 12700 點上。

三大法人上周在集中市場合計買超 5.27 億元，買盤主要來自外資，共買超 39.2 億元，反觀投信賣超 7.29 億元，自營商賣超 26.7 億元，自營商已是連 6 賣。

而美股道瓊指數上周五上漲 131.06 點或 0.48%，收 27,665.64 點；標普 500 指數上漲 1.78 點或 0.05%，收 3,340.97 點；那斯達克指數下跌 66.05 點或 0.60%，收 10,853.55 點；費城半導體指數下跌 1.41 點或 0.07%，收 2,136.37 點。

法人指出，上周五美股狹幅整理，不過，五大科技巨擎包括蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet 和臉書均下跌，而費半成分股也漲跌互見，美光、高通和英特爾等上漲，不過，AMD、NVIDIA 下跌，科技股領漲動能熄火，可能連動台電子廠持續震盪整理。

而本周台電子廠走勢主要是看華為禁令和中芯恐遭制裁等訊息等影響，不排除半導體已提前拉貨，對其旺季表現增添變數，但也有望反映美國對中芯恐祭禁令的轉單效應。

美國的華為禁令 9 月 15 日起生效，半導體鏈從上游 IC 設計到晶圓製造，以及後段封測均受衝擊，多數電子廠面臨填補訂單的空窗期；業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令衝擊、擴大市占，將發動價格戰搶聯發科地盤。

法人認為，目前台股主要是直接反映美股的不確定性，市場追價意願並不高，等待美國科技股帶量轉強，在此之前，本周因短期均線均下滑，上攻仍有壓。

不過，在資金支撐與挹注下仍可望逐步消化賣壓，多方動能無虞，預料仍將持續在月線附近區間整理。