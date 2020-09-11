〈能源盤後〉美庫存7周來首見增加 市場更恐供應過剩 原油收低

週四 (10 日) 交易，原油期貨價格收低，係因官方數據顯示，美國原油庫存經過先前連續 6 週下降後，上週轉為增加，在需求前景持續不明確之際，令市場更加擔心供應過剩。

EIA 週四公布，截至 9 月 4 日的一週中，美國原油庫存增加了 200 萬桶，7 週來首見增加。不含 SPR 的美國原油庫存總量為 5.004 億桶，約較此時 5 年平均量高出 14%。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 50 萬桶。API 週三公布，上週 (9/4 止) 美國國內原油庫存增加 297 萬桶。

由於週一的勞動節假期，每份報告都延遲一日公布。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，勞拉颶風在 8 月下旬登陸美國墨西哥灣，美國煉油廠受到的衝擊大於預期。EIA 公布，上週原油提煉率大降 110 萬桶 / 日，導致原油庫存 7 週來首見增加。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 75 美分或近 2%，收每桶 37.30 美元。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 73 美分或 1.8%，收每桶 40.06 美元。

週四的 EIA 數據還顯示，俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存本週小增約 190 萬桶，國內石油產量增加 30 萬桶，達 1000 萬桶 / 日。與此同時，上週汽油庫存下降 300 萬桶、蒸餾油庫存下降 170 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週汽油庫存下降 250 萬桶、蒸餾油 (含熱燃油) 增加 30 萬桶。

10 月交割的汽油期貨價格下降 1.9%，收每加侖 1.0977 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.1%，收每加侖 1.0824 美元。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，市場處於「煉油廠維護季中，運行率本就會下降，最終導致成品供應量減少 (需求的代理指標)。」

「如果我們沒看到那些需求指標恢復到勞拉颶風登陸前的水準，那麼原油很難重返近期高點，即 40 多美元左右中間價位，尤其是考慮到 OPEC + 下一步政策相關的全球供應方面不確定性。」

OPEC+ 將於 9 月 17 日舉行一場市場監督會議。

其他能源產品

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 8 美分或近 3.5% ，收每百萬 Btu 2.323 美元。

EIA 公布，截至 9 月 4 日當週，國內天然氣供應增加了 700 億立方英呎，略高於預期，根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期當週天然氣供應增加 640 億立方英呎。