資安、宅經濟需求帶動 Q2電腦及資訊服務業營業額年增6.8%

經濟部統計處今 (10) 日公告第 2 季電腦及資訊服務業營業額達 953 億元，年增 6.8%，受惠雲端建置、資安需求、宅經濟商機，電腦程式設計業、資訊服務業皆維持正成長，但專業技術服務業、租賃業則因疫情影響下，營業額皆較去年同期衰退。

經濟部指出，電腦及資訊服務業中，電腦程式設計業第 2 季營業額達 719 億元、年增 8.7%，因客戶對電腦系統整合、雲端建置、網路資安，以及網路數據交換應用需求增加，資訊服務業也受惠宅經濟需求，營業額達 234 億元、年增 1.4%。

第 2 季專業技術服務業、租賃業則皆呈衰退，營業額分別達 749 億元、331 億元，年減 6.3%、2.3%，經濟部表示，專業技術服務業受疫情衝擊導致接案量下滑，其中專門設計業、攝影業減幅最大，分別年減 7.3%、20.1%。

經濟部進一步分析租賃業，雖然機械設備租賃業第 2 季受營造用及工業用機械設備租用需求增加，但仍不敵辦公用及舞台燈光音響等設備出租業績下滑，營業額年減 9%，個人及家庭用品租賃業也年減 3%，僅運輸工具租賃業微增 0.8%。

展望今年，經濟部統計處指出，看好今年隨著企業對資訊系統服務需求擴增，帶動網站建置、應用程式開發需求，全年電腦及資訊服務業營業額可望突破 4000 億元，年增 5.15%，再創歷年新高。