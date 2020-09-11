南山人壽慈善基金會感謝醫務社工守護台灣 推「抗疫背後的天使」影片

今年初新冠肺炎爆發，民眾減少到醫療院所，根據政府統計，民眾就醫量較去年同期下降，即便解封之後，民眾的就醫量也未回升。國內外專家也提出預警，不少慢性病或癌症等需治療或及早發現的病症，恐怕疫情後更嚴重。南山人壽慈善基金會長期與各縣市醫院社工合作，看到在疫情期間，透過醫務社工的協助，安撫就醫民眾不安情緒、協助入院治療等，給予病患溫暖的支持、並做醫護堅強的後盾，特別製作「抗疫背後的天使」影片，感謝在防疫崗位上默默付出的他們，期盼社會大眾給予醫務社工更多的關注與鼓勵。

根據 2019 年最新統計，全台醫護人員等人數超過 26 萬人，但醫務社工人力僅約 2000 人，中華民國醫務社會工作協會溫信學理事長表示，面對疫情，醫務社工在第一時刻立即調整服務角色，提供確診、疑似個案及家屬身心關懷、在第一線協助人員出入管制協調、結合社會資源輔助醫院防疫物資需求、更延伸到對社區民眾的防疫宣導與關懷與訪視，隨著新冠疫情趨緩，民眾恢復正常生活，然對於在第一波疫情中受到衝擊的確診及疑似確診病患家庭，即使在癒後離院返回社區、工作崗位，仍面臨許多心理及情緒的問題，有賴醫院社工給予持續性的身心關懷服務，協助他們早日重建生活。

在高雄市立小港醫院擔任醫務社工的李庚恕主任提到，疫情爆發初期，很多民眾因害怕感染風險不敢就醫，一位病患甚至拖到腎衰竭，才在醫務社工和里長積極介入及共同協力下入院就醫，幸而在大家的幫忙和支持下，逐步恢復健康的生活；而中山醫學大學附設醫院的社會服務室主任黃惠玲也分享，疫情期間有一位匆忙入院的單親爸爸因病況不佳，非常擔心家中的孩子，幸而透過醫務社工及時提供支持、安撫情緒，甚至在病患不幸過世後，醫務社工更協助為孩子覓得安身之所，並持續關懷孩子的適應狀況，讓孩子的未來有所依靠。醫務社工的服務精神令人感佩，也成為許多病患家屬最安心的託付與支持；台北市立聯合醫院社工室楊君宜主任則特別感謝社會大眾的愛心，民眾點滴微小的心意，都是支持第一線防疫人員堅持下去的力量。

南山人壽慈善基金會自 2013 年推動「南山慈善基金 - 醫療關懷計畫」迄今，透過各縣市合作醫院社工們的協助，已幫助逾 3.5 萬名弱勢病患安心就醫。2017 年起，進一步與衛生福利部、醫務社會工作協會共同舉辦「南山醫務社工獎」，為開啟社會對醫務社工的關注，也勉勵這群為台灣付出的溫暖天使。此次特別推出「抗疫背後的天使」影片，南山人壽慈善基金會除了謝謝醫務社工在防疫期間傳遞溫暖而堅定的力量，讓台灣變得更美好。

