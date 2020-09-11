台積電甩尾拉高助攻台股周線收紅 三大法人土洋對作買超5.6億元

美股周四尾盤變臉收黑，拖累台股今 (11) 日震盪走跌，一度回測 12600 點關卡，不過，台幣仍維持強升格局，多檔權值股尾盤急拉，台積電逆勢翻紅，指數跌點收斂至 15 點，收在 12675 點，周線成功收紅，但成交值萎縮至 1899 億元，三大法人呈現土洋對作，小幅買超 5.63 億元。

加權指數終場收在 12675.95 點，下跌 15.8 點或 0.12%，成交值 1899.42 億元。觀察籌碼面，外資持續買超 39.6 億元；投信轉為賣超 7.22 億元；自營商則呈現連六賣，今天共賣超 26.68 億元，三大法人合計買超 5.63 億元。

華為趕在新禁令生效前強力拉貨，帶動台積電、聯發科 8 月營收再創歷史新高，但兩檔股價不領情，早盤皆震盪走弱，隨著低接買盤進場，台積電尾盤強勢拉高，小漲 0.3%，收在 436.5 元；聯發科跌幅也收斂，收在 595 元。大立光及鴻海終場皆以平盤作收。

傳產及生技族群今日成為殺盤重心，其中以玻璃、造紙、橡膠、運輸跌幅最深，紡織、水泥、塑膠等類股同步走軟。其中，連漲多日的貨櫃雙雄，今日股價開高走低，終場皆跌逾半根停板。

遠傳將以每股 10 元，取得亞太電 11.58% 股權，雙方簽訂 5G 共頻共網 20 年合約，激勵亞太電連飆 4 根漲停，今日早盤一度觸及漲停價，但隨著調節賣壓出籠，終場漲幅收斂至 4%，收在 11.2 元。

法人指出，國際與台灣基本面並未改變，但目前屬第 3 季財報前空窗期，正向刺激因素有限，以周線角度來看，指數不排除整理至美國大選前。