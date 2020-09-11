〈金管會推雙語金融〉中信銀結合實體與數位 2030年前152家分行全面雙語化

金管會積極推動雙語金融環境，身為示範行之一的中信金 (2891-TW) 旗下中國信託銀行董事長利明献表示，該行將提供結合實體與數位服務的全通路雙語服務，期許 2030 年前達成全台 152 家每家分行都有外語服務人員，全面完成雙語分行建置。

金管會主委黃天牧協同國發會主委龔明鑫今 (11) 日共同視察中國信託銀行手家雙語示範分行－－市府分行。

利明献表示，中信銀行配合金管會建構雙語金融環境，自今年 7 月起，由台北市的市府分行、台中市的市政分行、高雄市的博愛分行擔任北中南的雙語示範分行，未來中信銀行將繼續結合實體與數位服務，提供外籍人士全通路的雙語金融體驗。

利明献表示，該行從實體服務據點延伸至數位通路，提供全通路的雙語服務，同時注重培養同仁的外語能力，除了英語、日語，更提供東南亞語系學習課程，學習管道包含團體、線上與一對一培訓課程，並將語言成績列入特定職位條件。

配合友善雙語政策，中信银行市府分行建置完整的雙語標示機、匯利率顯示看板、作業表單等皆以中英文顯示，六成櫃台服務人員皆能以英語提供金融服務。

同時，市府分行也蒐集外籍人士服務經驗，擴增第一線人員英語應對能力，並轉換為中信銀行國內 152 家分行日常演項目，藉此全面提升櫃檯人員英語能力，將雙語金融服務延伸至全臺各分行。

除此之外，中信銀行網路銀行與行動銀行都提供英文介面，包含轉帳、换匯、資產查詢等功能，根據中信銀行內部統計，外籍人士每個月登入行動銀行人次 12000 次，平均每人每月登入次數高達 9 次。中信銀行提供全臺 6300 臺中英文 ATM 服務，若客戶使用外國信用卡，更有 12 國語言供客戶選擇，基隆港與高雄港另設置臺外幣現鈔兌換機，提供新台幣與美元、日幣、人民幣間雙向兒換，強化外籍人士金融服務體驗。