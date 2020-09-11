友銓連3月營收創高 伺機擴大投資女裝電商品牌

電商女裝業者友銓 (5321-TW) 併入美而快後，合併營收已連 3 個月創下新高，隨著電商傳統旺季將至，友銓表示，在併購綜效逐漸顯現下，將持續進行購併或轉投資電商女裝品牌，而宜蘭蘇澳的物流中心和品牌總部預計年底前正式營運，樂觀看待將挹注新一波成長動能。

友銓指出，進入下半年後， 100% 合併美而快後已見綜效逐漸顯現，8 月合併營收 1.96 億元，連 3 個月創新高，累計前 8 月合併營收 13.48 億元，年增 71.81%，未來不排除持續併購或轉投資電商女裝，以加速整合旗下各品牌服飾電商資源。

另一方面，友銓積極與國內外網紅合作，並爭取與異業推出聯名企劃商品，成效顯著，在 KOL 個人影響力的號召下，帶動 8 月電商業務營收達 1.39 億元，占總營收比重達 70%，其中，PAZZO 再次邀請藝人楊丞琳擔任風格代言人，聯名推出 MORE REAL 系列，有效 PAZZO 品牌業績表現。

友銓目前旗下共有 5 個品牌，包括 PAZZO、Mercci22、Miyuki、c 和 Genquo 等，旗下各品牌每周合計推出至少 70 款新品，總會員數已超過 170 萬人；其中，PAZZO 占電商事業的營收比重近 40% 最高。