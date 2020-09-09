阿斯特捷利康疫苗試驗喊卡 陳時中：全球緊急授權轉趨保守

阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 與牛津大學團隊研發新冠病毒疫苗，但在臨床試驗中，因一名受試者出現嚴重不良反應而喊卡。對此，指揮中心指揮官陳時中今 (9) 日表示，近期國際對於緊急授權態度漸趨保守，將以安全性至上。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，進行臨床試驗的過程中，是否有副作用、不良反應，本來就是監測上非常重要的一環，根據該公司說明，主要是在二、三期臨床試驗，看到 1 例出現脊髓炎的嚴重不良反應，為了安全起見才會暫停試驗，要先釐清是否與接種疫苗有關。

陳時中指出，這家國際大廠向世界坦承問題並暫停試驗，是非常負責任的態度，前陣子大家對緊急授權疫苗使用很感興趣，但近來可以看到，各國及藥廠態度漸趨保守，認為安全性需要被考慮。台灣在前端審查時，都秉持一定標準作業程序，僅在行政程序上給予幫助，但對於實驗跟研究本質並沒有放鬆。

張上淳表示，目前國內試驗廠商都在第一期，這階段特別重視安全性，尤其這是全新疫苗，須釐清要打多少劑量才能產生抗體，至於到第二期就會超過上千人試驗，除安全性外，還會看到比較多個案抗體產生的狀況，最後整體的結果還是會交到專家會議上，進一步討論安全性與有效性，若結果夠好就能提供國人使用。

陳時中說，以前疫苗研發、試驗都是以「年」計，這次是要趕在 1 年內完成，時間上緊縮很多，很多國家都是二、三期混著做。台灣是否會透過緊急授權，陳時中表示，目前國內疫情不嚴重，所以對安全性的觀察會比較長，但美國才可能會用緊急授權來讓疫情快速降溫。

我國日前曾向牛津大學爭取疫苗授權在台生產，確保國內能取得疫苗，但陳時中指出，未來擬將授權製造轉向預購，主要考量是，若授權在台生產疫苗，一旦藥廠開出的需求量太大，就會排擠到台灣的生產量，因此，接下來將朝向 COVAX 平台預購方式。